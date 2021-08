El tapón ganador de Garuba con los Rockets para empezar a enamorar a la NBA

Usman Garuba debutó en la madrugada del miércoles con los Houston Rockets y ya ha dejado detalles de calidad que comienzan a llamar la atención en la NBA. El pívot español se estrenó en la Summer League, la liga de pretemporada estadounidense, contra los Portland Trail Blazers con una victoria en la que se puede anotar una gran parte de responsabilidad.

Sus estadísticas no fueron especialmente destacadas pese a que rozó el doble-doble, pero sí mostró su polivalencia para las distintas facetas del juego con sus 8 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias, 5 robos. De hecho, su nuevo técnico Will Weaver destacó tras el partido su "versatilidad defensiva" como su "mejor arma". No obstante, lo más llamativo de su partido fue el tapón ganador en los segundos finales que fue clave para certificar el triunfo de los de Texas.

A falta de unos 30 segundos para el final del partido, los Rockets ganaban de tres a los Blazers con posesión para Portland. Cuando tras deshacerse de su marcador, un jugador rival se dirigía solo al aro, Garuba aparece bajo el aro para ponerle un impresionante bloqueo que dejó el partido finiquitado y los suyos terminaron ganando 95-92.

Tras el partido Weaver quiso destacar la actuación y la actitud de la selección #23 del draft de los Rockets. "Le valoro enormemente principalmente por cruzarse el globo para estar aquí, llegar y decir: 'Quiero jugar, quiero ayudar, no me importa lo que tenga que hacer, simplemente dime lo que necesitas que haga, pero quiero jugar'", opinó el entrenador.

Pese a la insistencia por entrar en más de una ocasión durante el partido del español, Weaver ha contado cómo bromeó con Garuba tras su tapón. "Mi única esperanza es que tuviera suficiente fuelle para estar ahí cuando importase. Y cuando ha acabado me he acercado y le he dicho: 'Ves, necesitabas esa energía para colocar ese tapón'", contó.