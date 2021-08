Raúl Jiménez vuelve al césped tras sobrevivir a una rotura de cráneo: "Los doctores me dijeron que fue un milagro"

El delantero mexicano Raúl Jiménez dio una entrevista a The Guardian en la que habló sin tapujos de su vuelta al campo tras una lesión que estremeció al mundo del fútbol. El que fuera delantero del Atlético de Madrid, regresó a la Premier después de ocho meses de baja tras sufrir una rotura craneal en un desafortunado choque con David Luiz en un partido frente al Arsenal.

Tras volver a disputar los 90 minutos de un partido, el ariete declaró su felicidad en la entrevista con el periódico inglés tras una lesión que pudo truncar su carrera e incluso su vida: "Me vuelvo a sentir futbolista", algo que parecía complicado después de que, tras abandonar el Emirates Stadium en camilla y con asistencia respiratoria, los doctores le confesaran que "era un milagro hubiera sobrevivido".

Jiménez habló en detalle sobre los riesgos del golpe que sufrió: “Tenía una fractura de cráneo, el hueso se rompió y había un derrame en el cerebro. Eso estaba apretando mi cerebro y por eso la operación fue tan urgente. Fue un muy buen trabajo de los doctores". Además explicó que, aunque nunca contempló retirarse, los doctores le avisaron de que era posiblemente el fin de su carrera.

"Los doctores te tiene que decir la verdad y tú debes asumirla. La fractura era más grande de lo esperado y por eso es un milagro estar aquí"

El jugador repasó las sensaciones tras el golpe, momento del que asegura no acordarse: "Recuerdo llegar al estadio, dejar las cosas en el vestuario e ir fuera a ver el césped con mis compañeros, a partir de ahí es como si todo se apagara. Recuerdo despertarme en el hospital y algunos detalles pero nada muy claro"

Los cierto es que el futbolista nunca se planteó renunciar a jugar, incluso pedía más vídeos sobre el momento para poder ver los detalles de la jugada, pero no le asustaba: "Nunca pensé que fuera a ir mal, quizás porque no me acuerdo del momento" él mismo asegura no sentir nada al ver de nuevo el choque: "A veces ves vídeos de un tobillo o una tibia rota y lo puedes sentir en tu cuerpo aunque no te pase a ti. Esto no es lo mismo, quizás, pues lo mío es más como un shock: el impacto y luego contra el suelo".

Tras un largo camino hacia la recuperación en la que el jugador ha tenido momentos de frustración por no poder participar junto a sus compañeros, el jugador repasa uno de los momentos clave de su progresión, los remates de cabeza. " Fuí hacia el balón con cuidado, no asustado pero pensado, bien, estoy yendo a por la pelota con la cabeza por primera vez así que ten cuidado. Pero cuando la cabeceé y ví que no pasó nada empecé a hacerlo como antes de la lesión."

El futbolista de Hidalgo todavía toma algunas precauciones durante los entrenamientos, pero asegura estar muy orgulloso de volver al césped como hizo en el partido frente al Leicester: "En un córner Vardy vino y me felicitó, también Soyuncu, Maddison y el resto de jugadores vinieron en diferentes momentos del partido, me sentí genial por ello, me dijeron que estaban felices de verme de vuelta y que era un honor jugar conmigo en mi primer partido después de la lesión".