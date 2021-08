Aún quedan unidades de la bicicleta estática de Cecotec que cuesta 99 euros (¡y triunfa entre los usuarios!)

Las bicicletas estáticas son una de las máquinas favoritas de los usuarios para practicar deporte en casa. Si bien es cierto que las bandas elásticas, los packs de mancuernas de diferentes pesos o los kits de estiramiento son de gran ayuda para fortalecer nuestra musculatura y tonificar el cuerpo, no siempre nos ayudan a trabajar el cardio de la forma deseada (¡algo que sí conseguimos con estos gadgets!). Pero, claro, a diferencia de los otros elementos mencionados, las bicicletas estáticas suelen estar sujetas a precios elevados que las alejan de la mayoría de bolsillos. ¿O no?

Desde 20deCompras, hemos rastreados diferentes ecommerces hasta comprobar que hay modelos que pueden conseguirse por menos de 100 euros, como el best seller de Cecotec X-Bike que, cada vez que reponen unidades en la web, no tardan en agotarse. Esta bicicleta, además de un precio asequible, cuenta con todo lo necesario para ponerse en forma (ocho niveles de resistencia y una pantalla LCD que muestra la distancia, las calorías quemadas y otros datos del entrenamiento); aunque, eso sí, no quedan muchas disponibles en la web de la firma. Así que, ¡corre antes de que vuelen!

El modelo más barato de Cecotec. Cecotec

Si hay algo que nos encanta del modelo X-Bike es que es plegable y, por tanto, perfecto para aquellos que disponen de poco espacio en casa o que no quieren tener una gran máquina. De hecho, incluye ruedas para que transportarla sea sencillo y podamos colocarla en el rincón de casa en el que más cómodos nos sintamos para practicar deporte. Este dispositivo incluye pulsómetro para mostrar la frecuencia cardiaca durante el entrenamiento en la pantalla LCD de la que dispone, que también muestra el tiempo de la sesión, la velocidad, las calorías consumidas y la distancia recorrida. En cuanto al entrenamiento, dispone de ocho niveles de resistencia variable para simular llanos y montañas y conseguir así una sesión más completa que pueda adaptarse a nuestras exigencias en todo momento. También destaca su comodidad, puesto que tiene un sillín de máximo confort y un sistema de pedaleo ágil y silencioso.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Cecotec y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.