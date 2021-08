Los Minnesota Timberwolves traspasan a Juancho Hernangómez después de prohibirle disputar los Juegos Olímpicos

Según Adrian Wojnarowski (ESPN), los Minnesota Timberwolves han traspasado al español Juancho Hernangómez y a Jarrett Culver a los Memphis Grizzlies, a cambio de Patrick Beverley. De este modo, el ala-pívot deja así de estar vinculado a unos Wolves que le prohibieron disputar los Juegos Olímpicos de Tokio debido a una lesión de la que teóricamente estaba recuperado.

Tras el traspaso, Juancho Hernangómez jugará en su tercera franquicia NBA tras pasar por los Denver Nuggets (equipo que le eligió en el Draft 2016) y los citados Minnesota Timberwolves, en los que ha estado un año y medio.

Una situación bastante habitual en la NBA, que sin embargo tiene un asterisco importante en el caso de Juancho, que no pudo disputar los Juegos Olímpicos de Tokio después de que los Timberwolves no lo permitiesen. El español sufrió una luxación acromioclavicular en el hombro izquierdo en el amistoso contra Francia en Málaga, quedando apartado de la selección española, aunque no descartado por completo para la cita olímpica.

Finalmente, Hernangómez llegó a tiempo de recuperarse y entró en los planes de la selección española para Tokio 2020. Sin embargo, la franquicia de los Minnesota Timberwolves, que previamente había dado el visto bueno a la salud del jugador, terminó impidiendo a la FEB la participación de Juancho en los Juegos Olímpicos.