Un luchador de la UFC saca a golpes de su coche a un ladrón que intentaba robárselo

Robar un coche nunca es buena idea, pero todavía menos si el vehículo además es propiedad de un luchador de la UFC. Una situación bastante compleja como la que vivió el peso wélter Jordan Williams, cuando alguien intentó llevarse su auto aparcado en el exterior de una tienda de alimentación.

El propio luchador de la UFC contó lo sucedido en su cuenta personal de Instagram, acompañando el texto con un vídeo de las cámaras de seguridad del establecimiento. En las imágenes se puede ver que Jordan Williams se baja del coche, dejándolo encendido, para posteriormente salir a toda prisa para impedir que el ladrón se llevase el vehículo. El peleador sacó al delincuente a tirones de su auto.

“Si os estáis preguntando por qué mi coche todavía estaba encendido, es por la misma razón por la que él no pudo irse, ya que mi coche no funciona a menos que las llaves estén a 5 metros de distancia y las tengo siempre conmigo”, explica Williams. “No hace falta decir que aprendí mi lección y espero que él también la suya. Ojalá lo hubiera golpeado llevándolo al 'clinch' cuando lo saqué del coche. Di algunos rodillazos y golpes, pero me conformaré con recuperar mi coche”.