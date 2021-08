Roger Federer pasará por el quirófano en lo que está siendo el peor año de toda su carrera profesional

Roger Federer declaró hace poco que su retorno a las pistas era incierto, para ahora anunciar que pasará por el quirófano para someterse a una operación de la rodilla derecha.

“Hace mucho que no hago nada por culpa de mi rodilla. Después de Wimbledon, primero tuve que dejar que todo se resolviera. Esta semana me reuniré con mis médicos y mi equipo y luego veremos qué sucede a continuación. Por el momento, todo es todavía un poco incierto”, explicó el tenista suizo unos días antes a que se conociese la noticia de su operación de rodilla.

El actual número nueve del mundo no juega desde Wimbledon por problemas en su articulación, de la que ya se ha operado en dos ocasiones. “Antes las preguntas eran simples: ¿Cuál es mi clasificación? ¿Cuál es mi próximo torneo? Hoy en día es más complicado: ¿cómo me sentiré al volver a hacer ejercicio? ¿Qué puedo lograr? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cómo compagino eso con la familia? ¿Qué dice el resto del equipo? La actitud es completamente diferente a hace diez años", admitió.

Este nuevo paso por el quirófano podría significar un punto clave en el planteamiento de retirada de un Roger Federer que, como él mismo admite, cada vez tarda más en recuperarse y peores sensaciones tiene en la pista. “Si antes tenía una espalda bloqueada, dos días y todo volvía a estar bien. Hoy pueden ser dos semanas. Tienes que tener más paciencia con el dolor, contigo mismo, con la vuelta a las pistas. Al mismo tiempo, recuerdas con alegría lo conseguido. Solías dar por sentadas las victorias en torneos, hoy sabes todo lo que hay detrás de ellas”, confiesa Federer.

El suizo no estará en el US Open ni en las Nitto ATP Finals de Turín, en lo que está siendo claramente uno de sus peores años como profesional si no el peor de toda su carrera. Sólo ha jugado un total de 13 partidos, sumando nueve victorias y cuatro derrotas.