Fabio Capello: "Messi eligió al PSG. Paris es la Nueva Meca"

Fabio Capello habló en La Gazzetta dello Sport y analizó la escena del fútbol actual, el fichaje de Messi por el PSG y la situación económica de LaLiga. Eso sí, antes de nada aprovechó para sacar pecho por la Eurocopa conseguida por Italia.

“Estuve en Londres el 11 de julio, le di las gracias a Mattarella por estar en Wembley, me saqué una foto con Berrettini y estuve viendo los Juegos de la mañana a la noche: salté del sillón, grité y celebré nuestras medallas. Además, tener a un primer ministro como Draghi es una satisfacción”, contó el técnico. “Nunca me he sentido tan italiano”.

En lo referente al fichaje de Messi por el PSG, Capello no se anduvo con rodeos. “Con la crisis causada por el Covid-19, los clubes ricos son con propiedad árabe y rusa. Messi eligió al PSG: Paris es la Nueva Meca. Por suerte, aún queda el fútbol de los sabios: el Bayern, y los alemanes en general. Nagelsmann empezó mal, pero sus ideas ya se notan”.

Cuando se le preguntó por el acuerdo de LaLiga con el CVC, el italiano tampoco se escondió. “Italia tiró una oportunidad enorme con eso. Nuestro campeonato siempre sufre cuando se trata de encontrar un camino común”.