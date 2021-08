JJ Barea firma como asistente en los Dallas Mavericks tras su espantada del Estudiantes antes del descenso

JJ Barea ya tiene nuevo equipo, aunque no para formar parte de su plantilla, sino de su cuerpo técnico. El puertorriqueño regresa a los Dallas Mavericks de la NBA después de su paso por el Movistar Estudiantes, del que se marchó prácticamente a la francesa a falta de una jornada de liga.

“Voy a estar involucrado y estoy muy emocionado”, explica Barea en el Dallas Morning News. Todavía se desconoce cuál será la implicación del exjugador, pero lo que está claro es que su experiencia en la NBA y conocimiento de la franquicia serán de mucha ayuda.

Sin ir más lejos, Barea fue campeón de la NBA con los Mavs en 2011 y dejó muy buen recuerdo en el equipo tras su marcha. “Tengo una gran relación, con Mark Cuban y con todos en los Mavericks. Me encantaría trabajar para los Mavericks y estar en Dallas y ser parte de la franquicia para siempre”, admitió hace un par de años en una entrevista. “Dallas es mi segundo hogar. Es simplemente especial. Es el lugar más feliz en el que he jugado baloncesto”.

#BSN ÚLTIMA HORA: JJ Barea anuncia que terminará la temporada con los Cangrejeros de Santurce para luego reportarse a los Dallas Mavericks tras llegar a un acuerdo para ser parte del staff.



Su última experiencia como jugador fue en los Cangrejeros de Santurce de la liga de Puerto Rico, a los que llegó tras pasar por la ACB y vestir el uniforme del Estudiantes. Llegó al equipo madrileño en enero de 2021 con la intención de ser pieza clave en la salvación y evitar el descenso a LEB Oro. Sin embargo su aportación no fue la esperada y para colmo dejó al Estu en la estacada a falta de una jornada, en la que finalmente se materializó dicho descenso. “Debido a compromisos familiares no podré participar en el último partido de la temporada que originalmente estaba programado para el 13 de mayo. Mi compromiso era hasta el 14 de mayo, fecha en la que se terminaba la temporada. No fue hasta la semana pasada que el último partido fue cambiado para el 21”, declaró el jugador al marcharse.