LeBron James se burla de los críticas tras entrenarse con Westbrook: "No creo que esto funcione"

Los Angeles Lakers han sido los grandes protagonistas de este verano en la NBA. Los decepcionantes playoffs que realizaron esta pasada temporada siendo vigentes campeones han hecho que la franquicia angelina haya decidido realizar un movimiento de todo o nada.

Los Lakers decidieron traer a grandes nombres como Russell Westbrook, Carmelo Anthony o Dwight Howard para volver a ser los grandes candidatos al anillo esta temporada, aunque muchos detractores los cataloguen de equipo veterano y escaso de recursos.

Unas críticas que no han preocupado demasiado a LeBron James, que ya se encuentra trabajando junto a Westbrook en el campus de entrenamiento de los Lakers con el entrenador Phil Handy, como se ha podido ver en una serie de fotos que ha colgado James en sus perfiles de redes sociales.

"Trabajando con el hermanito! Estoy de acuerdo en que no creo que esto funcione @russwest44. PH eres diferente por cierto". Un mensaje que Westbrook no tardó en responder siguiendo la ironía: "Ya sabes en lo que estamos, hermanito". Ambos jugadores no escuchan los malos comentarios y ya tienen puesta la mirada en el único objetivo de la siguiente temporada: conseguir el anillo.

La franquicia angelina confía en las imágenes que está observando y la buena química que tienen ambos jugadores, ya que la irregularidad en el tiro de Westbrook y cómo ocupara los espacios en cancha cuando no tenga el balón son una de las grandes incertidumbres que tienen los expertos con respecto a la unión de Westbrook a los Lakers.