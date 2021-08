Las claves de una Liga 'loca': arranca el curso sin grandes estrellas, clubes contra Tebas, vuelta del público...

Tras un verano sin descanso con Eurocopa y Juegos Olímpicos, arranca LaLiga 2021-2022 en la que es una temporada atípica por varios motivos. La competición doméstica ha tenido que decir adiós a dos de sus grandes pilares, Leo Messi y Sergio Ramos, en mitad de un ambiente de crispación y de guerra abierta del presidente Tebas con algunos clubes. El regreso de los hinchas a todos los estadios, la mejor noticia. Estás con las claves de una Liga 'loca'.

Una Liga de las Eestrellas... sin estrellas

Con la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus en 2018 comenzó a desmantelarse la antes conocida como 'Liga de las estrellas'. Una fuga de cerebros deportiva que ha culminado con el adiós de Leo Messi y Sergio Ramos, rumbo al PSG.

La liga en la que históricamente han jugado tarde o temprano las mayores figuras mundiales no parece ahora el mejor destino que elegir a la hora de cambiar de equipo, y sólo futbolistas de la talla de Benzema, Agüero, Alaba, Modric, Griezmann o Luis Suárez mantienen ese listón internacional a buen nivel.

El regreso del público a todos los estadios

Todos los estadios de Primera y Segunda verán por fin aficionados en sus gradas. El Gobierno aprobó la entrada de un máximo del 40% del aforo total de los estadios, lo que supone que a estadios como el Wanda Metropolitano pueda acceder alrededor de 27.000 espectadores.

Una buena noticia, sin duda, para todos los equipos que podrán volver a escuchar los cánticos y ánimos que marcan la diferencia entre jugar fuera o en casa; el factor cancha que se perdió con la pandemia.

Guerra abierta entre Madrid, Barça y Tebas

El acuerdo económico con el CVC al que se oponen Barça y Real Madrid, además de Athletic y Real Oviedo, es sólo la última batalla entre los dos grandes del club español y el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

La mala relación entre Florentino Pérez y Joan Laporta con el máximo mandatario de la competición doméstica viene de lejos, pero saltó por los aires con el anuncio de la Superliga.

Se da, por tanto, una circunstancia muy particular que no se da en ninguna otra de las cinco grandes ligas: los dos activos que más imagen internacional proyectan no tienen buena relación con la empresa que rige la competición.

El Barça con dudas por el límite salarial

Más allá del impacto deportivo que tendrá en el equipo azulgrana la ausencia de Leo Messi, los problemas económicos que atraviesa el FC Barcelona puede ser que le impidan inscribir a algunos de sus recientes incorporaciones, lo que dejaría al equipo de Koeman en cuadro.

El Atlético, el rival a destronar

El Atlético de Madrid conquistó la pasada campaña su undécima Liga. El equipo del Cholo Simeone ha dado un salto de calidad impresionante desde que el argentino se pusiera al frente de los rojiblancos hace ya diez años.

Con la pérdida de Messi y un Real Madrid con muchos jugadores de perfil medio, todo apunta a que el balón echará a rodar con el Atlético de nuevo favorito, al ser el equipo más formado y acostumbrado a jugar juntos como bloque.

Valencia vs Getafe, el primer plato

José Bordalás se reencontrará con su Getafe, ahora en manos de Míchel, en el primer duelo de la temporada, no exento de morbo. Estos son los horarios de la Jornada 1 de LaLiga 2021/2022.