Nuevo hito del montañismo español: los hermanos Pou y Manu Ponce abren "Leire", su cuarta vía en Perú

¡NUEVA VÍA EN PERÚ!

"LEIRE" 6B/300M. a 4.882M.🔥👊✌Otra perlita ⚪ que sumamos al porvenir vertical de esta bonita región de los Andes.😍🤗

Our fourth route in this expedition in the Cordillera Blanca🏔.

