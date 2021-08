La jugadora de baloncesto francesa Valeriane Ayayi reveló haber disputado embarazada el Eurobasket femenino y los Juegos Olímpicos de Tokio, campeonatos en los que logró una plata y un bronce. La jugadora ha matizado que descansará junto a su familia durante algunos meses y volverá a la competición en 2022, tras dar a luz a su hijo.

Championne de France 🥇, Vice Championne d’Europe 🥈 et Médaillée Olympique 🥉 mais ma plus belle médaille se trouvait depuis tout ce temps gardée bien au chaud 👶🏽😍

La deportista ha compartido una publicación en sus redes donde ha anunciado su embarazo: "Campeona de Francia , Subcampeona de Europa y medallista olímpica, pero mi mejor medalla se ha mantenido caliente todo este tiempo" a lo que ha añadido: "¡Ahora es el momento de descansar, de disfrutar este embarazo con mi esposo y mi familia!".

En una entrevista para la televisión francesa la jugadora confesó el motivo para llevar su embarazo en secreto: "Tenía miedo de que mis compañeras, o incluso las rivales, actuaran de manera diferente conmigo en la pista, con el pretexto de que estaba embarazada. No lo habría encontrado muy justo". También explicó que no quería ser el foco de los medios de comunicación por una cuestión que va más allá del baloncesto.

La atleta también matizó cómo llevó a cabo su estrategia para ocultar un embarazo que tan solo conocía su familia y el servicio médico de la federación: "No nos duchábamos juntas. Regresábamos al hotel y me duchaba sola en mi baño. Traté de ocultarlo lo mejor que pude... con diversos grados de éxito. Recibí algunos chistes de mis compañeras de equipo, pero siempre me las arreglé para salir con la mía poniendo excusas que se mantuvieron".

En la entrevista otorgada a France Info, Valeriane expresó su enorme felicidad al recibir la noticia del embarazo: "Me alegré muchísimo cuando supe la noticia porque es un proyecto que teníamos desde hace mucho tiempo con mi esposo". También explicó que nunca se planteó el embarazo como un obstáculo para afrontar dos competiciones tan relevantes: "Soy una deportista de alto nivel y estoy acostumbrada a hacer deporte a diario, mi ginecólogo dijo que no habría ningún problema con mi práctica deportiva a los tres meses y medio (de embarazo) y que podría ir a jugar el Europeo y las Olimpiadas".

De esta forma, la ala-pívot francesa pudo disputar los Juegos Olímpicos y colgarse la medalla de bronce tras vengarse de Serbia, selección que venció a Francia en la final del torneo europeo. La jugadora ha entrado ya en la lista de deportistas de élite que han seguido al máximo nivel conciliando su vida familiar como Alex Morgan o Serena Williams.