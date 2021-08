Mondelo expresa su "rechazo y sorpresa" ante las acusaciones de Marta Xargay y anuncia medidas legales

Lucas Mondelo, quien fuera seleccionador español de baloncesto hasta su destitución el pasado viernes tras caer eliminado en la lucha por el bronce en los juegos de Tokio, ha emitido en la mañana del martes un comunicado en el que se defiende de las acusaciones realizadas por la jugadora Marta Xargay.

COMUNICADO Lucas Mondelo García pic.twitter.com/2jpgK49dGW — lucas mondelo garcia (@Lmondelo) August 10, 2021

Tras varios días de silencio, el entrenador ha manifestado su versión de los hechos en un comunicado en el que se defiende contundentemente de las acusaciones recibidas: "Quiero expresar mi rechazo total, sorpresa y consternación por las supuestas responsabilidades atribuidas a mi persona sobre presuntas situaciones médicas de Marta Xargay, así como por la acusación de una supuesta conducta impropia en el desempeño de mi trabajo como entrenador tanto en el club Dinamo de Kursk como en la Selección Española de Baloncesto".

"Marta ha trabajado conmigo desde el año 2009 hasta el 2020, teniendo siempre una relación de cordialidad, cercanía y profesionalidad manifestada por ambas partes"

A lo largo de la carta emitida, Mondelo niega haber recibido información sobre el mal estado de salud de sus deportistas: "En ningún momento he sido advertido ni por el Club Kursk, ni por la FEB ni por la jugadora, ni por servicios médicos ni por nadie de la estructura FEB de ningún tipo de anomalía que condujera a los hechos graves de los que se me acusa. Además, indicar que la responsabilidad sobre la alimentación de las jugadoras no corresponde al entrenador sino a los servicios médicos de la FEB o del Club".

"Toda la planificación y ejecución de los métodos de trabajo implantados por mí en los últimos 11 años en la FEB son aprobados por la Dirección Deportiva y por el Presidente"

Tras aclarar la controversia en torno su relación con la jugadora, el técnico ha enviado un mensaje de rechazo a la Federación Española de Baloncesto y a su presidente, Jorge Garbajosa por la forma de proceder en la polémica: "En mi condición actual de seleccionador de la FEB, como trabajador laboral de la misma, me parece inadmisible el comunicado oficial de la FEB, así como las declaraciones faltando a la verdad del Presidente, Jorge Garbajosa".

Mondelo recrimina la actuación del ex jugador a la hora de dar por veraces unas declaraciones que, según él no se corresponden con la realidad: "A día de hoy el Presidente no se ha puesto en contacto conmigo para conocer mi opinión, la de su Seleccionador Nacional Absoluto, sobre este grave asunto, dando por veraces unas manifestaciones que en nada se ajustan a la realidad".

Además ha señalado la existencia de una campaña de acoso por parte del entorno de la propia federación señalando que el tratamiento de lo sucedido se ha realizado con el claro objetivo de dañar su reputación tras la renovación de su contrato hasta 2024 y antes y después del anuncio de su despido.

En el cierre del comunicado ha aclarado que ha puesto el caso en manos de sus asesores legales para estudiar la forma de proceder legalmente ante esta "gravísima situación".