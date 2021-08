Todo deportista de alto rendimiento debe estar preparado tanto física como psicológicamente. Cada uno de ellos cuenta con profesionales, especialistas en la materia, que los preparan y los apoyan antes y durante la competencia.

Más allá de los títulos, trofeos o medallas cosechadas a lo largo de su carrera profesional, los deportistas de élite no son máquinas. Por lo tanto, tanto ellos como cualquier persona ajena al deporte, podría enfrentarse a una crisis de salud mental.

No todos quedan exentos de la depresión y la ansiedad, por ejemplo. Habrá personas que tengan un grado mínimo de ansiedad y otras que deban acudir a la ayuda de profesionales. Una de ellas es la psicóloga Andrea Ambel Villena, quien ejerce como psicoterapeuta en Granada.

¿A qué se debe la inestabilidad de la salud mental de una persona?

Según la psicoanalista, "el 90% de sus consultas se debe a conflictos internos que tiene el paciente. Mientras que en un deportista de élite, estos conflictos aparecen debido a la competencia".

Uno de los ejemplos recientes tiene que ver con la gimnasta estadounidense y cuatro veces medallista de oro, Simone Biles, quien a pesar de haber logrado una medalla de plata y una de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, ha tenido que renunciar a la final de suelo entre otras competencias. ¿El motivo?: la gimnasta ha querido preservar su salud mental por encima de los Juegos.

"Considero que tanto ella con su equipo de psicólogos, llegaron a la conclusión de que no podía más. Cuando la situación te abruma, te come, debes parar. Este es un ejemplo de qué hago ante estas situaciones: debo parar y pedir ayuda psicológica”, cuenta la profesional de la salud.

¿Por qué la salud mental afecta en el rendimiento deportivo competitivo?

"Porque la salud mental afecta a todas las esferas de la vida de un ser humano. Los deportistas no son máquinas y por tanto también le afecta a ellos".

“Si una persona normal, fuera del entorno del deporte de élite, necesita un apoyo, imagínate un deportista de ese nivel que desde muy pequeño está rodeado de presiones y frente a ciertas situaciones en las que nadie está preparado”, añade la psicoterapeuta.

El tiempo de recuperación en la salud mental

“En cuanto a los tiempos de recuperación, cada persona tiene sus tiempos. No hay un tiempo determinado. Solo si una persona está sufriendo por depresión o ansiedad, si han pasado más de seis meses y no han logrado levantar cabeza, es momento de pedir ayuda”.

Otros casos de crisis en la salud mental en deportistas de élite

Además de la gimnasta estadounidense, Simone Biles, otros deportistas como la tenista japonesa Naomi Osaka quien ha sido la encargada de encender el pebetero olímpico en Tokio, manifestaba tiempo atrás que "no me siento cómoda ser la portavoz de la salud mental de los atletas, dado que es algo nuevo para mi".

Luego ha habido varios casos en los que los deportistas expresaron su malestar, su ansiedad, estrés o presión por la que estaban atravesando en su determinado momento. Por ejemplo: el futbolista portugués, ex FC Barcelona, André Gomes, el ex basquetbolista Paul Pierce quien disputó 15 temporadas con el Celtic, Álex Abrines, ex alero mallorquín quien confesó "que los equipos deberían tratar también la salud mental de los jugadores". Otro caso es el de Michael Phelps, máximo ganador de medallas en Juegos Olímpicos (28 en total y 23 son de oro), reconoció haber sido víctima de la depresión. Y la lista sigue...

Pero un caso cercano y reciente, tiene que ver con Ana Peleteiro, flamante medallista de bronce en triple salto en los Juegos Olímpicos de Tokio: "Nos cuesta admitir que hay que cuidar la cabeza; de saber lo que ayuda, habría ido la psicóloga antes".