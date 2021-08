Nadal espera recuperar en Toronto la confianza para el US Open: "Necesito encontrar sensaciones positivas"

A pesar de que decidió no participar en Wimbledon y en los Juegos Olímpicos de Tokio para recuperarse, Rafa Nadal dijo este pasado domingo no estar aún al 100% tras su lesión en el pie, aunque espera que el master 1000 de Toronto le ayude a recuperar la confianza de cara al US Open.

Nadal reapareció para jugar el torneo de Washington, pero cayó en tercera ronda, tras lo cual admitió que su pie izquierdo le estaba lastrando. "Han sido un par de meses difíciles para mí en términos de problemas físicos", confesó.

Nadal expuso que ha estado lidiando con este problema en el pie desde 2005, y que se resintió del mismo durante Roland Garros, lo que supuso que no participara en Wimbledon ni en Tokio 2020. "En algunos momentos la situación es peor y en otros momentos la situación es mejor", dijo Nadal.

"Necesito volver a encontrar las sensaciones positivas con mi pie. Realmente necesito tener un par de semanas con menos dolor para volver a tener la confianza en mis movimientos, sabiendo que podré salir y competir por mucho tiempo ... eso es algo que estoy buscando en este torneo", explicó Nadal ante la prensa.