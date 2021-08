Raúl Entrerríos se despide a lo grande del balonmano en activo: "Difícil cerrar este círculo de mejor forma que esta"

El tercer puesto de la selección española de balonmano significa el final de la carrera de Raúl Entrerríos. Una carrera en la que ha atesorado un palmarés espectacular: un oro y dos bronces en campeonatos del Mundo; dos oros, una plata y un bronce en campeonatos de Europa; y un bronce olímpico en Pekín 2008 al que suma otro en Tokio 2020. Una despedida a lo grande.

"Difícil cerrar este círculo de mejor forma que esta. Estoy muy feliz, por mi y por el equipo porque merecíamos cerrarlo así. Es un ciclo enorme, pese a algún disgusto, y llegar a estos Juegos así es algo extraordinario y me alegro mucho por los que forman este grupo, los que se han quedado fuera por lesión y la gente que ha jugado aquí con lesiones. Esto marca lo que significa este equipo", aseguró en declaraciones a RTVE

Toda una vida ligada al balonmano, del que no se va a separar ahora que cuelga las botas. El Barça anunció que una vez retirado, Raúl Entrerríos se incorporará al staff del equipo juvenil del club blaugrana. La voz de la experiencia formará nuevos valores del balonmano nacional. "Una vez finalice la participación de la selección española en los Juegos Olímpicos, el excapitán culé Raúl Entrerríos se incorporará otra vez a la disciplina del Barça. Pero en esta ocasión no será como miembro del primer equipo si no que formará parte del Juvenil del club además de convertirse en el coordinador de la base", informó el Barça en un comunicado oficial.

Entrerríos aterrizó en el club catalán en el verano de 2010. Allí ganó tres Champions League (2010-11, 2014-15 y 2020-21), once ligas ASOBAL, ocho Copas del Rey y cinco Super Globe, entre otros títulos con el Barça. Dicho de otro modo, lo ha ganado todo como jugador antes de cambiar de aires, pero no de equipo y ayudar en las categorías inferiores del mismo.

“Lógicamente es un cambio significativo para mí. Cierro una etapa de 20 años como deportista profesional, once de ellos como jugador del Barça, y ahora pasaré a trabajar en otro plano diferente pero relacionado con lo que más me gusta que es el balonmano”, comentó Entrerríos al saberse que seguirá vinculado al Barça. “Lo afronto con el mismo compromiso y las mismas ganas de trabajar duro que he tenido hasta ahora para ayudar al club. Creo que tengo una experiencia amplia como jugador y miembro de un colectivo. Además, llevo años formándome para este momento y espero poder trasladar a los jóvenes jugadores esos aspectos que he aprendido a lo largo de estos años”.