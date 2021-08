Cruce de declaraciones de Tebas y Laporta en plena rueda de prensa: "Con cariño, ya te he respondido"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, compareció ante los medios para explicar los motivos por los que Leo Messi abandona el club. Una cuestión económica que se ha visto, además, agravada por el acuerdo de la Liga con el fondo de inversión CVC, que el Barça no apoya.

El motivo, como ya explicó el Real Madrid, que tampoco es partidario del acuerdo, es que parte del contrato entre CVC y LaLiga supone ceder durante 50 años el 10,95% de los derechos audiovisuales de los clubes al fondo inversor.

Un requisito que Laporta no está dispuesto a aceptar tal y como ha repetido en varias ocasiones en rueda de prensa, lo que ha llevado a Javier Tebas a tuitear, durante la misma comparecencia, para desmentir al presidente del Barça.

"Hola, Joan. Sabes que la operación de CVC, no hipoteca los derechos de tv del Barça 50 años, lo que hace es que los mismos tengan más valor para todos los clubes y así tú los puedas hipotecar a tus bancos y resolver la gran deuda. Así lo entendías hace horas", escribió el presidente de LaLiga.

Hola @JoanLaportaFCB , sabes que la operación de CVC, no hipoteca los derechos de tv del @FCB 50 años, lo que hace es que los mismos tengan más valor para todos los clubes y asi tú los puedas HIPOTECAR a tus BANCOS y resolver la gran deuda.Asi lo entendias hace horas.#Solucion pic.twitter.com/v3OdpC9ziq — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 6, 2021

Una periodista leyó a Laporta el tuit en directo y el presidente azulgrana no dudó en responder:

"Hola Javier, te diré que esto no lo interpretamos así. De hecho, hubo unas conversaciones ayer entre nuestros altos ejecutivos y los que están llevando esta operación que no vemos claras. Hay ciertos riesgos que no quiero asumir como presidente del Barça. Al fin y al cabo, de lo que se trata es ceder o poner a disposición los derechos audiovisuales por medio siglo. Las operaciones que se hacen con un horizonte de medio siglo no debemos hacerlas", explicó.

"Además, te diría que el importe que fija CVC es muy inferior a lo que, para nosotros, debería valorarse el 10% de LaLiga. Con todo mi cariño, ya te he respondido", sentenció.