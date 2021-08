Adel Mechaal dedica su clasificación para la final de 1500 en Tokio 2020 a su madre enferma de leucemia

El atleta español Adel Mechaal consiguió clasificarse para la final de los 1.500 metros tras finalizar en cuarta posición en la segunda semifinal de los Juegos Olímpicos de Tokio y declaró que está en compitiendo porque "quería regalarle algo a mi madre".

"Para mí el año ha sido complicado, mi madre está en el hospital. No he competido durante el año porque no tenia las ganas y entusiasmo de hacerlo", afirmó.

Adel Mechaal, tras meterse en la final de 1500 con una marca estratosférica, recuerda a su madre, afectada de leucemia



"Estoy aquí porque quería regalarle algo a mi madre. Muchísimas gracias y espero poder regalaros un buen resultado"

"La salud es lo primero y cuando la salud de mi madre empeoró todo pasó a un segundo plano. Estoy aquí gracias a mi mujer y gracias a que quería regalarle algo a mi madre", añadió.

El actual campeón de España en 3.000 metros valoró una carrera que se ha convertido en la más rápida de la historia de unos Juegos en una semifinal: "Se ha corrido muchísimo, he salido un poco atrás y pensaba que la carrera podría ralentizarse pero no ha pasado".

El mediofondista realizó un tiempo de 3:32:19, un crono que se convierte en su mejor marca personal. El keniano Abel Kipsang cruzó la línea de meta en primera posición cuando el reloj marcaba 3:31:65, un nuevo récord olímpico.

Mechaal, que ya compitió en Río 2016, no se pone límites de cara a la final: "Lo he afrontado con mucha fuerza en la parte final. Venía aquí con dos carreras en las piernas pero me encuentro bien, estoy fuerte. Estar en una final es motivo para estar contento, ¿por qué no soñar con un tiempo de 3:30?", declaró. "Espero que el sábado os pueda regalar un buen resultado en la final".

La final masculina de los 1.500 metros se disputará en la pista del Estadio Olímpico de Tokio el próximo sábado 7 de agosto a las 13:40, hora española.