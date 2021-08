Agüero da una sorpresa a Ibai y se 'cuela' en su casa en pleno directo de Twitch

Sergio 'Kun' Agüero, nuevo jugador del FC Barcelona, apareció de manera inesperada en un streaming de Ibai Llanos. El reconocido streamer español se encontraba en uno de sus directos junto al también streamer argentino Coscu cuando Agüero irrumpió en la habitación para sorprender a Ibai.

Los dos streamers se encontraban hablando sobre el partido entre Boca y River Plate de la Copa Argentina, momento en el que Agüero entró y abrazó por la espalda al español antes siquiera de que Llanos pudiera reconocer al futbolista.

El tirón mediático en internet de Ibai Llanos junto a la graciosa reacción del streamer han hecho que el vídeo de la reacción se haya hecho viral. "¿Qué haces?. Qué susto me has dado", no paraba de repetir el español una vez reconoció al futbolista argentino. "”¿Qué haces chaval?", repetía Agüero imitando a Ibai Llanos. El mismo Llanos hizo público el momento en su cuenta de Twitter con la frase: "A mí algún día me va a dar algo".

A mi algún día me va a dar algo

pic.twitter.com/E0BpzPgy5m — Ibai (@IbaiLlanos) August 4, 2021

Una sorpresa que había sido planeada por Coscu y Agüero sin que el propio Ibai Llanos lo supiera. La relación de amistad entre Llanos y Agüero viene desde los meses del confinamiento, debido a que el argentino empezó a interesarse por los videojuegos y los creadores de contenido. Con la llegada de Agüero al F.C. Barcelona se espera que las apariciones del ´Kun´ en los directos de Llanos se repitan durante los próximos meses.