El español Rafael Nadal volvió a la competición oficial dos meses después de caer en semifinales de Roland Garros. El tenista debutó en el ATP 500 de Washington con una victoria muy ajustada en el marcador (6-2, 4-6 y 7-6 (1)) y muy sufrida en el apartado físico frente al número 192 del ranking mundial, el estadounidense Jack Sock.

Nadal, primer cabeza de serie de un torneo marcado por las ausencias de los tenistas que participaron en los Juegos olímpicos de Tokio, mantuvo su racha de imbatibilidad frente al americano, al que ha vencido en las seis ocasiones que se han enfrentado.

Pese a la victoria, el español sufrió más de la cuenta a la hora de solventar un encuentro en el que era claramente favorito. Nadal comenzó el choque con buenas sensaciones desde el fondo de la pista, con solidez al resto y al saque, algo que le permitió cerrar con solvencia el primer set por 6-2. En el segundo set el rumbo del partido cambió drásticamente, pues el buen ritmo del balear se transformó en errores no forzados que el americano aprovechó, con un gran saque, para llevarse la segunda manga por 4-6.

El partido se resolvió en un apretado tercer set con tie-break, momento en el que Nadal impuso su veteranía y buen juego para pasar a la siguiente ronda tras tres horas y cuatro minutos de juego. Las dificultades del manacorí en pista se vieron agravadas por su recurrente lesión en el pie, según declaró en la rueda de prensa tras el partido: "El pie me molestaba un poco más de la cuenta, eso no es una buena noticia, pero la buena noticia es que he encontrado la forma de ganar el partido, salir adelante y eso me da la oportunidad de jugar otra vez"

"Hay épocas que me duele mas y otras que menos. Después de la temporada de tierra he tenido una mala época y ahora hay que volver"

El español, que convive con una lesión en el pie desde el año 2005, mostró el deseo de que sus dolores "vayan a mejor poco a poco", aunque admitió que en caso contrario, tendrá que buscar "otras soluciones". El actual número tres del ranking disputará el viernes su siguiente partido frente a Lloyd Harris, partido en el que valorará su continuidad en el torneo.