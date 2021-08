La piragüista Jessica Fox recurre a las redes sociales para intentar recuperar los peluches perdidos de Tokio 2020

La australiana Jessica Fox está tratando de encontrar los ramos y las mascotas que recibió en los podios de piragüismo eslalon de los Juegos Olímpicos de Tokio olvidados por su madre en un tren.

La campeona de C1 y bronce en K1 ha tomado la decisión de usar las redes sociales para pedir que quien haya encontrado dichos ramos y mascotas que se entregan a los medallistas en Tokio 2020 se lo haga saber.

Bonjour @SNCF, ma mère a pris le train 9835 voiture 13 de Paris CDG à Marseille le samedi 31/7 à 17h58 et elle a oublié mes bouquets de victoires olympiques avec les mascots de Tokyo2020. Pouvez-vous m'aider à les retrouver ?

Merci 🙏🏽 pic.twitter.com/gnE2tGNUev — Jess Fox OLY (@jessfoxcanoe) August 4, 2021

En un par de mensajes publicados este miércoles en Twitter, Fox explica que su madre, francesa, se dejó olvidados dichos objetos en un tren entre París y Marsella que tomó el pasado sábado 31 de julio.

"Buenos días. Mi madre tomó el tren 9835 vagón 13 de Paris CDG a Marsella el sábado 31/7 a las 17:58 y se olvidó de mis ramos de victorias olímpicas con las mascotas de Tokio 2020. ¿Puedes ayudarme a encontrarlos? Gracias", publicó Fox. "¡Gracias a todos! No es gran cosa y no espero volver a encontrarlos. ¡Pero me dije a mí mismo por qué no probar Twitter en caso de que alguien lo encontrara!".

La australiana reconoce que tiene sus dudas de que pueda encontrarlos pero que ha dedidido probar a hacerlo a través de dicha red social ante el valor que tienen para ella y su madre.