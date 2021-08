Gabriel Escobar se queda fuera de la pelea por las medallas tras una polémica derrota: hasta el COE se ha quejado

El español Gabriel Escobar se ha quedado a las puertas de luchar por medalla, como le pasó a Gazi Jalidov y a Enmanuel Reyes, con lo que el boxeo español no podrá sumar una nueva presea a la delegación de estos Juegos Olímpicos.

El kazajo Bibossinov se llevó el combate de cuartos a los puntos, después de una ajustadísima puntuación en el tercer y definitivo asalto después de que se repartieran los otros dos. La decisión de los árbitros ha sido tan dudosa que hasta el Comité Olímpico Español, habitualmente comedidos, se han mostrado sorprendidos: "No lo podemos entender..."

BOXEO 🥊 | No lo podemos entender...



🔔➡️ Gabi Escobar (@GEscobarPodium) cae en cuartos de final ante su rival de Kazajistán 🇰🇿 con una decisión más que discutible.



¡Ánimo, Gabi! ❤️#ElCorazónDeEspaña #Tokyo2020@FEBOXEO1 — Comité Olímpico Español (@COE_es) August 3, 2021

El principal afectado fue el propio Escobar, que estalló contra la decisión del árbitro marroquí que dio el punto clave de la victoria al kazajo.

"No sé qué decir. Ha sido una puta mierda. Yo lo he dado todo. No sé qué decir", decía nada más bajarse del ring a los micrófonos de 'Cope'. "Yo lo he dado todo y he tirado con todo. Yo me vi que no tiré mal, me sorprendió con una mano y ya está. Con una mano no se gana un combate... Ha estado igualado, pero he hecho más por pelear y querer ir. Si le quieren dar el primero a él, vale, pero los otros dos... Yo no me he visto perdedor", resumía el campeón de Europa de peso mosca.