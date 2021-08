Marta Pérez se mete en semifinales de los 1500m. y Esther Guerrero se queda fuera por tiempos

Suerte dispar para las dos españolas presentes en las series clasificatorias de 1500m. Marta Pérez se metió en semifinales como segunda repescada por tiempos, mientras que Esther Guerrero se quedó fuera.

Pérez acabó en séptima posición en su serie, pero con una marca muy buena de 4:04.76. Se quedó a las puertas de la clasificación por posiciones (entraban en semis las primeras seis de cada carrera), pero sólo tuvo que esperar unos minutos para saber que entraría por tiempos.

“Estoy contenta. Me da mucha rabia haber quedado séptima, pero no podía más. Igual he cometido un par de errores abriéndome”, comentó la española en zona mixta. “Espero que no me adelanten seis porque tengo muchas ganas de correr la semifinal”. Así fue. Sólo la adelantó una corredora y cumplirá con su deseo de estar en semis. “Estoy muy bien, estoy muy rápida. Estoy trabajando mucho la velocidad. Hoy he disfrutado muchísimo, calentando y todo. Como una niña. Tenía muchas ganas de estar aquí”.

👀 Así ha logrado Marta Pérez su pase a las semifinales del 1500 metros



Por su parte, Guerrero estuvo por debajo de sus marcas habituales y acabó octava de su serie con un tiempo de 4:07.08, que la dejaba fuera de las semifinales. “La verdad es que lo he dado todo. Creo que no he corrido muy bien. He hecho muchos cambios de ritmo y eso no me ha ayudado. Lo he intentado pero no ha sido suficiente”, explicó Esther Guerrero tras su carrera. “A lo mejor no ha sido mi día y no lo he sabido gestionar, pero en la recta no tenía más”.