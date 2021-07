Final de los 100 metros lisos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020: se busca al sucesor de Usain Bolt

El día que Usain Bolt anunció que los de Rio 2016 iban a ser sus últimos Juegos Olímpicos, todo el mundo empezó a pensar en lo mismo: ¿quién le iba a ser el heredero del hombre más rápido sobre la tierra en Tokio 2020?

Cinco años después de la despedida del jamaicano, la respuesta no está nada clara. Antes de que arrancara la cita olímpica, todas las miradas estaban puestas en el estadounidense Trayvon Bromell, pero ya no está tan claro.

El de Florida llega con la vitola de haber sido el primer atleta júnior en bajar de los 10 segundos en el hectómetro (lo hizo en 2015), pero sobre todo con el 9,77 que se marcó apenas un mes antes de la cita olímpica. Pocos iban a pesar que casi se queda sin clasificarse para la semifinal del 100, ya que pasó el corte por tiempos y puede dar gracias.

Si no es Bromell, ¿quién?

Sin el actual campeón del mundo en liza, Chris Coleman, sancionado por estar ilocalizable en tres controles antidoping, y con las dudas que ha abierto Bromell, el abanico está más abierto que nunca. André de Grasse, que fue bronce en Rio y también en el Mundial de Doha, se presenta como un firme candidato. En las series fue el más rápido: 9,91.

Sin Coleman, Estados Unidos se echan en brazos de Fred Kerley, un recién llegado desde el 400, o incluso Ronnie Baker, a quien muchos consideran como el tapado que puede dar la sorpresa.

No se puede dejar fuera de los candidatos a Yohan Blake. El jamaicano, siempre a la sombra de Bolt, tiene una oportunidad de oro de redimirse, aunque no parte entre los grandes favoritos. Incluso hay una opción europea, con el italoamericano (compite por Italia) Lamont Marcell 'Crazy' Jabobs: su 9,94 en su serie clasificatoria no se puede desdeñar.

Para saber quién será el sucesor de Bolt habrá que esperar a las 14:50 (hora española), y nadie puede llegar tarde: quien parpadee se lo va a perder, porque esta es la prueba deportiva más rápida del mundo.