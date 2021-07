Natalia Romero, mejor marca personal y un billete para las semifinales de 800 metros de los Juegos Olímpicos

Espectacular debut de Natalia Romero en unos Juegos Olímpicos. La jienense acabó sexta en la última serie de los 800 metros femeninos, con una mejor marca personal de 2:01.16 que la sirvió para colarse en las semifinales de mañana sábado.

"Es increíble. No me lo creo", declaró la atleta nada más terminar la carrera y con la sonrisa aún en la cara. "Sabía lo que quería hacer y me daba igual todo lo demás. Ha sido una serie muy rápida y con muchos codazos. Cuando he podido recuperar lo he hecho y he entrado con muchísima fuerza en los últimos 50 metros".

Natalia Romero ha finalizado sexta y entra en la semifinal de 800 metros en atletismo.



Al contrario que otros deportistas presentes en los Juegos Olímpicos de Tokio, Natalia Romero no quiso escuchar hablar de excusas o factores externos que pudiesen haber condicionado su actuación. "Los factores externos me daban igual. El objetivo estaba claro y no puedo estar más contenta", explicó la española que ha dado la primera alegría a nuestro atletismo en la capital japonesa.