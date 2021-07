Enmanuel Reyes es un boxeador que no se deja intimidar y que se deja ir mucho en sus palabras. Prueba de ello es que se calificó a sí mismo como "un tifón" (ha pasado uno sobre Japón estos días) en estos Juegos Olímpicos tras vencer al mismísimo subcampeón de Rio 2016, el kazajo Vassiliy Levit.

El púgil de origen cubano es uno de los que más en forma llegan a la cita de Tokio, y Carlos Peñate, su entrenador, tiene una confianza plena en él, y viceversa. La idiosincrasia del boxeo implica que el apoyo del cuerpo técnico sea fundamental a la hora de llevar bien un combate.

En medio de su pelea con Levit, 'El Profeta' comprobó que las artes del kazajo no son sólo con los puños. En un momento dado le dio un cabezazo que le obligó a volver a su esquina y ser atendido por Peñate, momento en el que los micrófonos captaron la conversación de ambos. "Coño, me cago en la puta, en la cabeza... Maricón", se escucha perfectamente, si bien no queda claro si lo dice el entrenador o el propio Reyes.

El entrenador de Emmanuel Reyes diciendo maricón pic.twitter.com/UyOE6JYVmD — 𝙍𝙚𝙞'𝙨 𝙍𝙚𝙫𝙚𝙣𝙜𝙚 // 𝙏𝙝𝙖𝙣𝙠 𝙔𝙤𝙪 (@ReiRevenge) July 27, 2021

El fragor del combate y las ganas de vencer pudieron en este caso a la mesura y la educación, algo que por otro lado no implica que tuviera ánimo homófobo hacia Levit.

El próximo combate de Reyes será el viernes contra el cubano Julio de la Cruz, compatriota de nacimiento suyo.