Qué dos estrellas como Michael Phelps y Simone Biles, rey y reina eternos de los Juegos Olímpicos, den un paso al frente para desvelar al mundo su vulnerabilidad mental no es un hecho cualquiera. El nadador norteamericano sabe de lo que habla, pues tras su retirada ha encadenado varios procesos de depresión. Y, ya fuera de la piscina, ha llegado a Tokio para aplaudir a todo aquel que siga su consejo, pues abriéndose al mundo es como ha logrado empequeñecer su mal.

En Tokio ha sido su sucesora deportiva, Simone Biles, quien ha tomado el testigo. La pequeña genio decidió frenar durante la final por equipos y echarse a un lado: "Tengo que priorizar mi salud mental. Ya no confío tanto en mi. Combato contra mis demonios". Una auténtica revelación.

"No podemos decir que ahora tengamos más deportistas en nuestras consultas, lo que pasa es que cuando hablan estas estrellas todo se magnifica", opina María Martínez, psicóloga deportiva de 'Mente fuerte' y con varios cracks entre sus pacientes.

María es consciente del impacto de estas noticias, que ella simplifica: "Al final, los deportistas son seres humanos como nosotros, sufren ansiedad, estrés y tienen depresiones. Hablar de este tipo de cosas les humaniza y la gente se da cuenta de eso".

La preparación psicólogica es una fase más de entrenamiento: "Nosotros enfocamos con ellos como pueden ser las pruebas, los entrenamientos, y les damos herramientas para poder afrontar estos momentos, aunque no siempre se consigue. Al final, en la competición, llega una situación que se te hace inabarcable y quizás no has llegado con el trabajo mental suficiente para afrontarla, o tienes un problema de base y por eso puedes hundirte. Pero esto no tiene por qué ser un problema mental, puede ser un instante cualquiera".

En el caso de Biles, Martínez se atreve a un pequeño análisis: "Si ella está donde está es porque ha sabido compensar los dos entrenamientos, el deportivo y el psicológico, pero siempre se puede fallar en algún momento, con esa presión que ella debe aguantar... Nadie está exento de fallar".

A la hora de priorizar un entrenamiento u otro, no hay decisión única, pues ambos son complementarios y vitales para el éxito del deportista: "Pero en estas competiciones donde el nivel es tan igualado, muchas veces el aspecto mental te da la victoria: qué decisiones vas a tomar en el momento clave, quién es tu rival, y todo eso viene determinado por el trabajo psicológico. A veces, el trabajo psicológico es más importante que el físico".