Corre, que vuelan: solo quedan 14 unidades de la bicicleta estática de Cecotec que cuesta menos de 100 euros

Tener una máquina de deporte en casa como las del gimnasio ya no es cuestión ni de espacio ni de inversión, puesto que muchos ecommerces nos han demostrado con sus modelos no requieren ni de lo uno ni de lo otro. De hecho, son muchos los que se han animado a contar con una cinta de correr o una bicicleta estática en su gym particular. Así, las versiones plegables se han popularizado y no es de extrañar cuando nos permiten practicar ejercicio en cualquier rincón de la casa y luego guardar el dispositivo de forma sencilla.

Claro que el furor que han causado estas versiones se nota en la cantidad de stock, puesto que muchos fabricantes y firmas han tenido que aumentar su producción para satisfacer la demanda actual de este tipo de herramientas fitness. Este es el caso de la X-Bike de Cecotec, un modelo que, por menos de 100 euros, nos ofrece un entrenamiento completo y con variedad para que nunca se nos haga monótono. Así, cuando en la firma reponen este modelo, las unidades disponibles van que vuelan y, ahora... ¡solo quedan 14! ¿Quieres descubrir por qué no deberías dejarla pasar esta vez?

El modelo más barato de Cecotec. Cecotec

Este gadget incluye pulsómetro para mostrar la frecuencia cardiaca durante el entrenamiento en la pantalla LCD de la que dispone, que también muestra el tiempo que llevamos practicando ejercicio, la velocidad, las calorías consumidas y la distancia recorrida. En cuanto al entrenamiento, dispone de ocho niveles de resistencia variable para simular llanos y montañas y conseguir así una sesión más completa. ¿Se puede pedir más? ¡Sí! Que tenga ruedas para transportarla con facilidad de una habitación a otra y que sea plegable para guardarla con comodidad.

Y si te quedas sin la tuya...

¡Tienen otro modelo muy similar por solo 10 euros más! Como lo lees: desde Cecotec cuentan con otros muchos modelos de bicicleta estática y uno de ellos, la versión Pro del anterior, está disponible ahora por solo 10 euros más (¡te la llevas por 109!). Esta bicicleta estática cuenta con ocho niveles de resistencia y pulsómetro para controlar nuestra sesión. Todos los datos se reflejan en su pantalla LCD y también es plegable para que podamos recogerla en el lugar que más cómodo nos resulte.

Esta bicicleta es plegable. Cecotec

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Cecotec y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.