Polémica sexista con una patinadora: "la gimnasia rítmica es un deporte femenino"

Una nueva polémica sexista en el mundo del deporte ha tenido como protagonista a Tatiana Nakva, la que fuera medallista en patinaje sobre hielo en representación de Rusia, que ha revolucionado el mundo del deporte con sus críticas sobre el deportista español Cristofer Benitez.

En una publicación en su cuenta de Instagram, la ex deportista rusa compartió un vídeo del representante español de gimnasia rítmica ejecutando uno de sus ejercicios acompañado de un polémico comentario:

"Yo entiendo todo: progreso, tolerancia y aceptación, pero para mí esto es demasiado. Siempre he considerado la gimnasia rítmica un deporte hermoso y femenino, y aquí... ¿Hay una manera de olvidar que viste? Me alegro de que esto no exista en nuestro país y espero que nunca lo haga"

La reacción del mundo del deporte ha sido unánime en contra de la opinión expresada por Nakva y en las últimas horas grandes figuras del deporte mundial han respondido en sus redes sociales. Crístofer Benitez, el deportista español que se ha visto envuelto en medio de la tormenta mediática provocada por la rusa, se ha defendido con una respuesta contundente: "GRACIAS, GRACIAS E INFINITAS GRACIAS!!! Solo tengo palabras de agradecimiento para tod@s por el apoyo y cariño que me habéis mostrado ante las declaraciones/ataque de la patinadora olímpica rusa que totalmente carecen de valores deportivos y de respeto…"

A raíz de su publicación, el deportista español ha recibido un aluvión e respuestas de apoyo. Entre los miles de mensajes destaca el hilo publicado por el waterpolista profesional y activo defensor del colectivo LGBTlQ, Víctor Gutierrez, que ha recalcado la importancia de dar visibilidad a aquellos deportistas que rompen los roles de género : "Con referentes así, muchos niños comprenden que no hay nada de malo en querer maquillarse o hacer gimnasia o deportes históricamente considerados como femeninos. Que son libres de poder hacerlo si quieren. Y también es útil para los demás niños".

Hace unos días la ex patinadora sobre hielo olímpica Tatiana Navka compartió un post en instagram en el que se veía al gimnasta español Cristofer Benítez haciendo una rutina. Dijo q se alegraba d que en Rusia los hombres no pudiesen competir ni vestirse de esa manera (hilo) 👇🏼 — Víctor Gutiérrez (@victorg91) July 24, 2021

La rusa trató de rectificar pero agravó la situación

Ante los miles de comentarios en contra de sus palabras, la campeona olímpica rusa, trató de enmendar su error en una segunda publicación en la que, lejos de disculparse por sus palabras, se reafirmó en sus posturas: "No quería herir a nadie, si leíste mi publicación, puedes ver que no toqué a la comunidad LGTB. Pero tengo mi propia opinión en este asunto. No creo que un hombre deba usar falda. Un hombre debe permanecer masculino".

La postura de la atleta se mantuvo estricta, alimentando el debate sexista en redes sociales: "Creo que mi hijo debería crecer en una sociedad donde hay diferencia entre hombres y mujeres. No estoy en contra, pero no lo apoyo". Una afirmación que también salpicó a la propia Federación Rusa: "Esta es la razón por la que la Federación de Rusia castiga legalmente la propaganda de las minorías sexuales".