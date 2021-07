Naomi Osaka vuelve a las pistas de tenis: "Soy feliz de nuevo"

La japonesa Naomi Osaka venció en su primer partido en estos Juegos Olímpicos a la china Saisai Zheng por 6-1 y 6-4. Un buen comienzo en el torneo olímpico después de haber acaparado focos cuando ascendió por la reproducción del Monte Fuji durante la ceremonia de inauguración.

Pero la imagen que todo el mundo quería ver era la de Osaka compareciendo ante los medios, tras admitir que no se siente cómoda ante la prensa. La japonesa sufrió una depresión por dos años y reconoce que las ruedas de prensa afectan a su salud mental.

Todos los medios de comunicación que cubrían el partido estuvieron pendientes de las palabras de Osaka. La japonesa abandonó Roland Garros y renunció a Wimbledon por un bache anímico. “Más que nada estoy centrada en el tenis. Soy feliz de nuevo”, dijo Osaka ante los medios.

“Es una situación con la que sueñas y que no todo el mundo puede vivir, así que cuando me preguntaron si quería estaba muy sorprendida. Me siento muy feliz de estar aquí y muy feliz de volver a jugar, especialmente en Tokio”, respondió cuando fue preguntada por el encendido de la llama olímpica.

La número dos del mundo se enfrentará en la siguiente ronda a la suiza Viktorija Golubic, la 50ª en el ranking mundial.