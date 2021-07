Jon Rahm vuelve a dar positivo por Covid-19 y se pierde los Juegos Olímpicos

Jon Rahm no participará finalmente en los Juegos Olímpicos de Tokio. El golfista dio positivo por Covid-19 y no podrá competir. La propia Federación Española de Golf emitió un comunicado al respecto, anunciando que no hay tiempo material para sustituirle en la cita con los cinco aros.

El golfista vasco era una de las claras opciones de medalla españolas en estos Juegos Olímpicos, que ahora se perderá por un Covid-19 que ya afectó a Jon Rahm, cuando dio positivo en el mes de junio, cuando jugaba el Memorial de Jack Nicklaus. Curiosamente, ya estaba vacunado antes de viajar a Tokio.

"El golfista Jon Rahm ha dado positivo en Covid-19, por lo que no acudirá a disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020", reza el comunicado de la Federación. "El positivo se ha detectado al someterse a una tercera prueba PCR consecutiva, obligatoria para todos aquellos que hayan estado recientemente en Reino Unido, como es el caso de Jon Rahm, que acaba de disputar The Open".

Después de que las dos primeras pruebas PCR dieran negativo, un tercer test ha terminado con el sueño olímpico de Jon Rahm. "Sin tiempo material para encontrar un sustituto y cumplir todos los protocolos sanitarios que se exigen en los JJOO de Tokio 2020, el golf español estará únicamente representado, en categoría masculina, por Adri Arnaus".