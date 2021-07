David Alaba heredará el dorsal 4 de Sergio Ramos: "Es un número que es una gran motivación para mí"

El dorsal 4 del Real Madrid ya tiene nuevo dueño. Después de que Sergio Ramos lo dejase huérfano tras 16 años con su salida del club blanco, el que ha llegado como su sustituto también heredará su dorsal. David Alaba ha elegido lucir uno de los números más icónicos en el Bernabéu en los últimos años y el austriaco declaró estar "muy orgulloso".

En su rueda de prensa, Alaba no se mostró con presión por ello. "Está presente en la cabeza de todos lo que ha hecho Ramos. Ayer me comentaron que era el único dorsal disponible y no quería llegar y ponerme a preguntar a mis compañeros. Me siento honrado, es un número que es una gran motivación para mí y quiero representarlo y hacerle honor", afirmó.

Alaba posó con Florentino Pérez y su nueva camiseta en la sala de trofeos del Real Madrid donde se lucen las 13 Champions del club merengue y fue cuando se confirmó que llevaría el mítico 4.

"Muchas gracias por esta cálida bienvenida. Hoy es un gran día en mi carrera, estoy muy emocionado, orgulloso y agradecido de llevar esta camiseta. Espero que podamos tener muchos éxitos juntos. ¡Hala Madrid!", fueron sus primeras palabras como madridista, dejando también algún comentario en castellano.