Las nuevas normas que ensaya la FIFA para revolucionar el fútbol: tiempos de 30 minutos, cambios ilimitados, expulsiones temporales...

El fútbol está viviendo un proceso de adaptación a los nuevos tiempos para hacerlo más atractivo. La economía de la atención del público obliga a la entrada de nuevos elementos como el VAR, el ojo de halcón y también de una manera distinta de jugar un deporte que, más o menos, lleva teniendo unas normas estables desde su invención.

Ahora la FIFA quiere implementar toda una revolución que puede acabar con lo que se entiende como el fútbol actual. Para ello, ha usado un torneo cuyo nombre no puede ser más elocuente: Future of Football.

Se trata de una copa disputada entre equipos juveniles del PSV Eindhoven, AZ Alkmaar, RB Leipzig y Brujas donde se han probado, en concreto, cinco nuevas ideas totalmente rupturistas con lo que se ha visto hasta el momento, a saber:

Partidos de una hora, con dos partes de 30 minutos

La reducción del tiempo de juego fomentaría, en opinión de la FIFA, una atención más constante y focalizada. Por eso, en este torneo se ha ensayado con una duración de una hora con 30 minutos para cada parte y a reloj parado: cada vez que el juego se interrumpe, el cronómetro del árbitro se detiene. El objetivo es evitar las pérdidas de tiempo.

Cambios ilimitados

En este 2021 ya se han implementado los cinco cambios en torneos como la Eurocopa, con la excusa de la pandemia de fondo, y parece que se va a quedar esta norma. En las nuevas propuestas de la FIFA está eliminar esa limitación y permitir los cambios de forma ilimitada, a imagen de otros deportes como el baloncesto o el balonmano.

Expulsiones de cinco minutos

También inspirados en otras disciplinas, como el waterpolo, los responsables de la FIFA han pensado en expulsiones temporales y no permanentes. En la Future of Football Cup se ha ensayado con exclusiones de cinco minutos para jugadores que cometan faltas fuertes merecedoras de tarjeta amarilla pero no lo suficientemente graves como para una roja.

Córners y saques de banda con el pie y/o jugados

Las jugadas a balón parado a la salida de un córner o un saque de banda pueden verse totalmente modificadas si se aprueba la última idea de la FIFA: poder usar el pie para sacar de lateral y poder elegir entre pasar a un compañero o salir con el balón jugado. Esta norma también afectaría a los saques de centro.