El polémico comentario de Viciosa tras el récord de Katir: "Me habría gustado que lo batiera alguien con apellidos castellanos"

Mo Katir es una de las grandes esperanzas del atletismo español. Nacido en Marruecos y con una gran historia de superación a sus espaldas tras alcanzar la costa andaluza en patera cuando apenas tenía cinco años, ostenta ahora los records nacional de los 1.500, 3.000 y 5.000 metros.

Una marca, la del 3.000, que hasta ahora ostentaba el exatleta Isaac Viciosa desde que paró el crono en 7:29.34 en julio de 1998, cuando Katir apenas tenía cinco meses.

El joven ha establecido la nueva marca en 7:29.34, aunque Viciosa ha vertido una serie de comentarios al respecto que no han pasado desapercibidos. Lo hizo en una entrevista para el portal 'Soy Corredor':

"De momento es un atleta que pongo en cuarentena y quiero dejar unos meses para que transcurra todo, que certifique esas marcas en los Juegos Olímpicos y se confirme que está completamente limpio. Creo que con 50 años puede permitirme el lujo de ser crítico. Y otra cosa que quizá no es políticamente correcta pero me gustaría decir es que me hubiera gustado que lo hubiese batido un atleta con apellidos castellanos", comentó.

"Lo que quiero comprobar es si no se ha precipitado en cuanto a la preparación física. Son récords fantásticos pero si no consigue algo serio en los Juegos Olímpicos quedaría en nada y sería chocante", añadió.

Mo Katir será una de las bazas españolas en el 5.000 de los Juegos Olímpicos de Tokio que arrancan el próximo 23 de julio.