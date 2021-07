Florentino Pérez también 'raja' de la Quinta del Buitre y de Míchel: "Es un estafador, es un malísimo entrenador"

Florentino Pérez no dejó títere con cabeza, ni siquiera a leyendas del club como los de la Quinta del Buitre. En un nuevo capítulo de sus audios filtrados por El Confidencial, el presidente del Real Madrid dijo en una conversación de febrero de 2009 lo que opinaba de ellos. Sorprende sobre todo lo que opina del propio Emilio Butragueño, su actual director de relaciones institucionales.

"Estos tíos piensan que pueden vivir del Madrid hasta que se mueran. Es una desgracia, macho, pero es así. Pero todos, ¿eh? El Buitre, Sanchís, Míchel, Martín Vázquez... toda tu Quinta del Buitre, entera", apunta.

Esta conversación se fecha en una época en la que uno de los miembros de aquel legendario grupo, Manolo Sanchís, se planteaba presentarse a las elecciones del Real Madrid para presentarle batalla a Florentino. "¿Pero cómo va a hacer este si no tiene dinero ni para poner el aval? Y aquí hay que gastarse 100, o 200 o 300 millones de 'pelas' en la campaña. Bueno, macho, pero es que estos quieren cobrar 100 millones al año en el Madrid. Butragueño lo tiene clarísimo, muy claro. Y yo te digo un tío al que yo pagaba 100 millones, para qué te voy a engañar, a Butragueño. Y luego, 50 le ofrece a Míchel y me mandó a tomar por culo. Me dice: 'Hombre, ¿cómo voy a cobrar 50 millones?".

Al respecto, apunta que a estos veteranos "no se les pasa por la imaginación otra cosa (que no sea cobrar del club)". "¿Y sin cobrar? Hombre, no, estos tíos también necesitan dinero. Tienen dinero, pero vamos, no ponen dinero para unas elecciones. Ni avalan, ni se gastan en la campaña lo que hay que gastar… Y te hablo con conocimiento de causa", asegura, refiriéndose a Sanchís.

Pérez considera que la única intención de la Quinta, una vez retirados, es la de "vivir toda la vida del Real Madrid, hasta que se mueran".

Sobre el actual entrenador del Getafe apunta a su etapa en el Castilla. "Míchel es un estafador. Es un malísimo entrenador. Lo ha puesto de entrenador del Madrid (B, el Castilla) De la Morena, vamos, absolutamente. Es su protegido, pero vamos, que no es entrenador: tú no puedes entrenar a un Segunda División cuando en Segunda B lo has hecho muy mal", destacó, sobre su etapa en el Rayo Vallecano.

De aquella época en la que Míchel dirigió al filial blanco, Florentino destaca lo que pasó con Adrián González, su hijo. "Yo creo que a Mata es Míchel el que le hace el agujero, es el que le echa para que juegue su hijo", acusa.

Schuster, un ejemplo

No todos los audios que se están filtrando son 'rajadas'. De hecho, Florentino elogia a un entrenador que no estuvo con él de presidente: Bernd Schuster.

"Schuster es el clásico ejemplo de un buen tío que va a ser buen entrenador. Estoy convencido de que va a ser un buen entrenador. Es uno de los pocos tíos al que le he escuchado decir que no estaba preparado aún para dirigir al Madrid… Qué gusto da oír esto, macho", destacó en 2006.