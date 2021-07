El Corte Inglés rebaja hasta un 50% su catálogo de Adidas para que renueves tu armario deportivo a precio de ganga

Las rebajas de julio son, sin duda, el momento ideal para renovar nuestro armario y no solo llenarlo de prendas de nueva colección. De hecho, y por mucho que no apetezca, esta época de descuentos es una buena oportunidad para adquirir zapatos cerrados (¡aunque también las populares cangrejeras) y chaquetas de cara al próximo invierno, puesto que son los productos más rebajados. Claro que tampoco debemos renunciar a darnos algún que otro capricho como la freidora sin aceite de Princess, que ahora está al 50% en Amazon. Pero volviendo al armario, además de aprovechar para invertir en trucos que nos ayuden a mantenerlo ordenado, nuestra ropa deportiva bien merece nuestra atención.

Y es que, aunque ahora hayamos disminuido el número o la intensidad de nuestros entrenamientos, debemos seguir manteniendo una rutina activa, con algunas de las propuestas portátiles para poder llevarlas de vacaciones, y prepararnos de cara a septiembre. De hecho, es probable que nuestras zapatillas necesiten un cambio y que haya ropa que ya no podamos usar. También podemos aprovechar para apostar por algún complemento que complete nuestro outfit deportivo. Lo mejor es optar por marcas de calidad que garanticen que sus productos son beneficiosos para nosotros y ese es el caso de Adidas, en cuyo catálogo de El Corte Inglés podemos encontrar hasta un 50% de descuento en sus propuestas. ¿Quieres descubrirlas?

Y nuestra oferta favorita es...

Aunque son muchos los productos entre los que podemos elegir en las rebajas de Adidas en El Corte Inglés, desde 20deCompras no hemos podido resistir la tentación de destacar... ¡las zapatillas Adidas Original! Y no: no solo hemos caído rendidos ante sus elegantes líneas clásicas o sus apuestas por los detalles en tonos pastel... ¡Ahora están a mitad de precio y pueden ser tuyas a partir de 70 euros! Una buena oportunidad para hacerse con estas zapatillas casuales se inspiran en los modelos que lucían los runners de la década de los 80 y que nos podrán acompañar a lo largo del próximo curso.

Cabe destacar que estas zapatillas también cuentan con una parte superior ha sido elaborada en punto con tres bandas selladas para conseguir el ajuste que necesitas y ventilar tus pies para evitar el sudor; y su mediasuela con tecnología Boost posee, además, inserciones de EVA, por lo que jamás faltará la amortiguación en ninguna de tus pisadas.

Este modelo está rebajado en el catálogo de El Corte Inglés. El Corte Inglés

