Florentino Pérez atiza a los medios en el último audio: "Los de Prisa son como son... unos hijos de p..."

El nuevo episodio de audios de Florentino Pérez atañe directamente a los medios de prensa. En las últimas grabaciones publicadas por El Confidencial, correspondientes a un periodo de tiempo comprendido entre marzo de 2007 y octubre de 2012, el presidente del Real Madrid habla sobre diferentes periódicos, canales televisivos y periodistas.

“Hay que ganar la batalla del Marca y de Televisión Española. Y con eso aislar, no a El País, que no se porta mal, sino a Relaño y De la Morena. El Rondo no va existir más. Si es por meses se lo cepilla enseguida. Si es por temporadas, habrá que esperar al verano. Luis Fernández es talibán madridista. Ya le quitó el contrato a Roberto Gómez, por poner un detalle. El Rondo no existirá más. Va a ser un programa madridista de Ferreras”, comenta Florentino Pérez, que además desvela su plan para tomar esas medidas.

“No nos queda más que el Marca. Ahora hay que coger al Marca, macho. Porque con el Marca y la Televisión Española se acabó todo. Ya no tienen a nadie y además a los otros les dará vergüenza quedarse solos. Porque ahora mismo el Marca les acompaña. Es acojonante”, desarrolla el presidente blanco. “Lo que ha hecho el Marca es una cosa indigna y miserable. Y lo que ha hecho Televisión Española siendo pública... Pero El Rondo se acabará porque ahí hay un tío sensato, que es Luis Fernández. Ese medio va a ir bien”.

Además, Florentino habla sobre su guerra directa con el grupo Prisa y sus intenciones de tomar medidas legales contra Roncero. “Hay que aunar al resto. Todos contra Prisa. Hoy se puede hacer. ¿Y lo de Roncero? Si alguien le dice algo a Roncero se arruga... Es que en la demanda que hay que ir ahora una vez que se levante el secreto de sumario... Hay que ir a por él. Hay que ir penalmente a por Roncero”.

Cuando hace referencia a su relación personal con Eduardo Inda, por entonces director de Marca, Florentino deja claro que intentó guiar la línea editorial del periódico. “Yo le decía a Inda, ‘habla bien de los futbolistas, joder. Si eso es el Madrid. Pero no del presidente si nadie me quiere ver’. Si tú escribes que es no sé qué del siglo XXI y luego tus lectores ven que le han dado una hostia pública qué van a pensar de ti. Van a pensar que eres tonto. Pierdes prestigio en el periódico”, dice Florentino en el último audio. “Vamos a ver, yo he estado en lo del Rey y ahora en la inauguración de lo de telefónica, que yo he hecho la obra y estaba este también. Antonio me ha dicho, ‘por favor, Florentino, ayúdame a meter en vereda a Inda’. Y yo le digo, ‘si no puede ser, si está crecido. Pero si se pone en las fotos él, pero si se va de viaje. Si se ha considerado un tío importante. Si está loco. Lo único que le gusta es figurar’. Oye, está de director por Antonio y por mí, que le presionamos a Pedro J”.

El presidente del Real Madrid no se esconde tampoco a la hora de hablar de otros enemigos declarados como Relaño, de quien no tenía precisamente una buena imagen. “Relaño a mí me odia. Yo soy presidente por segunda vez en contra de su voluntad. Ese no es mi amigo. Yo respeto a todos, pero es un enemigo mío declarado total. Y Matallanas también, no te equivoques”.

Todo lo contrario ocurre cuando se refiere a Antonio Ferreras. “Mi hombre es el Ferri. Yo le saco del grupo Prisa porque ya odia al grupo Prisa. Ferreras es un gran profesional. Es un tío honrado y honesto y estos son unos sectarios de la hostia. Aparte, que yo los odio, no te voy a engañar. Tú le dices 'haz esto que le puede joder a Cebrián...Y pum’. Está el, Contreras, Roures, Luis Fernández... Todos los que han trabajado en Prisa. Los de Prisa son como son... unos hijos de puta. Pero no de ahora. Ahora ellos son víctimas y están como resentidos y los quieren matar”.