El mercado de fichajes se calienta: a punto el trueque entre Barça y Atlético por Griezmann y Saúl

El trueque entre Atlético de Madrid y FC Barcelona que hará intercambiar equipos a Saúl Ñíguez y Antoine Griezmann está muy cerca de anunciarse, según avanzó este miércoles la Cadena Cope.

Un movimiento inesperado a priori que ha ido ganando fuerza en las últimas semanas y que ya han acordado sendos clubes, a la espera del anuncio oficial.

Un trueque que revoluciona el mercado y que supone el regreso de Antoine Griezmann a la que fue su casa durante cinco temporadas. Un retorno que gran parte de la afición rojiblanca no ha visto con buenos ojos por la forma en la que se marchó el francés, a quien no le perdonan que cambiara Madrid por Can Barça.

La llegada de Saúl al Barça supondrá un alivio para los problemas económicos del club azulgrana y ayudará a reducir la masa salarial, ya que la diferencia entre el salario de Griezmann y el del centrocampista ilicitano ronda los 12 millones de euros, una cantidad que se ahorrará el Barça y que contribuirá a sus esfuerzos para mantener a Leo Messi en la plantilla la próxima temporada.

Leo Messi, inminente

En los próximos días también se hará oficial el acuerdo entre el Barça y Leo Messi, siempre y cuando obtengan el 'ok' de LaLiga.

El capitán del conjunto azulgrana ampliará su vínculo -que concluyó el pasado 30 de junio- con los culés por cinco año más tras intensas semanas de negociaciones desde el regreso de Joan Laporta a la presidencia del equipo catalán.

Para poder continuar en el Barça, el argentino ha aceptado reducir su salario hasta un 50% debido a la complicada situación financiera del club. El Barça sólo podrá destinar 347 millones a los sueldos de su plantilla y cuerpo técnico, lo que obliga al equipo catalán a tener que moverse para poder encajar la ficha de su capitán, dando salida a varios jugadores, incluido el propio Griezmann.