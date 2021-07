El Instagram de Emmanuel Reyes Pla, el boxeador que ha representado a España en los Juegos Olímpicos 2020-2021

Procedente de La Habana, en Cuba, el boxeador Emmanuel Reyes Pla es uno de los representantes españoles en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020-2021. Aunque siempre tiene en mente a su familia y a su tierra, considera a Galicia como su hogar, ya que en España ha cosechado gran éxito en el mundo del boxeo.

"A los Juegos iré a buscar el oro, a disfrutar, pero la presión es buena para rendir mejor. Y cuando me retire de la práctica del deporte, diré: 'Listo, lo he conseguido'", decía en una entrevista en La Voz de Galicia. Sin embargo, el boxeador ha sido eliminado en los cuartos de final, por lo que no ha conseguido llevarse medalla.

El boxeador ha conseguido ya llegar a cuartos de final, tras ganar por 'KO' el pasado martes al kazajo Vassiliy Levit, subcampeón olímpico en Río 2016, dentro de la categoría de peso pesado.

El Instagram de Emmanuel Reyes Pla

En su cuenta de Instagram, donde acumula alrededor de 2.500 seguidores en estos momentos, comparte numerosas publicaciones relacionadas con el mundo del boxeo, donde compite de forma profesional.

El deportista aparece en muchas de sus fotografías subido a un ring, con los guantes puestos, la equipación roja y el protector bucal, listo para entrenar o competir en diferentes lugares.

Además, comparte también publicaciones más personales, ya que se le puede ver acompañado de su hijo, en su casa durante las Navidades junto a su familia, así como junto a sus compañeros de profesión.