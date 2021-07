Últimas unidades de la bicicleta estática que triunfa en Cecotec: es plegable... ¡y solo cuesta 99 euros!

Aunque el verano llama a practicar deporte fuera de casa, también es cierto que el horario está restringido, según la zona de España en la que vivamos. Y es que, en la mayoría de ciudades del territorio, los termómetros, llegada esta estación, se disparan a partir del mediodía, alcanzando temperaturas muy altas durante las que no es recomendable salir a hacer ejercicio a la calle. Por ello, los gimnasios caseros que nos montamos hace un año se convierten en la mejor solución para no abandonar nuestros buenos propósitos, aunque tengamos que dejar el cardio de lado por falta de maquinaria... ¿O no?

Aunque tienen fama de ser muy caras, existen máquinas deportivas, desde cintas de correr hasta bicicletas elípticas a buen precio en el mercado y de la mano de marcas de prestigio, como Cecotec. De hecho, desde 20deCompras hemos rastreado cuáles son los favoritos de los usuarios y hemos descubierto que una de sus bicicletas estáticas estrella está rebajada un 33% para que puedas llevártela por menos de 100 euros. Eso sí, desde la marca advierten que son las últimas unidades disponibles, así que no te lo pienses mucho e invierte en la X-Bike de Cecotec para disfrutar del cardio en casa sin complicaciones durante todo el año (¡y por poco dinero!).

El modelo más barato de Cecotec. Cecotec

Por qué vas a querer hacer ejercicio en este modelo

El espacio ya no es una excusa. Una de las ventajas de este modelo es que es plegable para poder almacenarlo en cualquier rincón de nuestro hogar y montarlo de forma fácil y rápida sin necesidad de disponer de una zona exclusiva para su uso. En ello también interviene su diseño, puesto que incluye ruedas para que sea fácil transportarlo. Asimismo, su pedaleo es ágil y silencioso para no molestar.

La rutina no aburre. Gracias a sus ocho niveles de resistencia, este modelo nos permite llevar a cabo entrenamientos diferentes para que la rutina no nos dé pereza a la hora de subirnos a la bicicleta.

Control de constantes. Esta bicicleta es capaz de registrar la frecuencia cardiaca durante el entrenamiento gracias a su pulsómetro incorporado que muestra en la pantalla LCD sus resultados, junto al tiempo de ejercicio, la velocidad, las calorías consumidas y la distancia recorrida.

Otros modelos por si no llegas a la oferta...

Si prefieres otros modelos superiores o no te ha dado tiempo a aprovechar las últimas unidades de la anterior, en el catálogo de Cecotec puedes encontrar otros modelos, como el UntraFlex 25, el más vendido que ahora puede ser tuyo por 289 euros. Tampoco pasa desapercibida la bicicleta PoweActive, de la que quedan menos de 100 unidades en oferta, puesto que puede ser tuya por 199 euros.

