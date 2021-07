Tremendo palo de Mario Kempes a Messi, pese al triunfo en la Copa América: "Nunca será como Maradona"

Cuando la mayor parte de la hinchada argentina volvió a abrir los brazos a Leo Messi tras la victoria de la selección albiceleste en la Copa América, el legendario Mario Kempes atiza un palo importante al astro. Según el que fuera campeón del mundo en 1978, Messi nunca será como Maradona.

“Para Messi, la desgracia es que fue el reemplazante de Diego Maradona. Y a Diego, con la idolatría que ha llevado por todo el mundo, es muy difícil hacerle sombra”, explicó Kempes en una entrevista en ESPN. “Si quiere ser mejor que Maradona, que no lo va a conseguir por más que gane cuatro mundiales seguidos... El título de campeón del mundo todavía no lo tiene. La Copa del Mundo no la tiene”.

No contento con eso, Kempes todavía fue más allá para dar por zanjada la comparación. “Siempre le va a faltar cinco para el peso para ponerse un escalón ahí abajo de Diego, pero eso va a ser imposible. Por más que gane lo que gane, nunca podrá compararse a lo que hizo Diego”.

Una opinión que choca frontalmente con la del seleccionador argentino Lionel Scaloni, que subió a Messi al Olimpo del fútbol albiceleste tras el título de la Copa América. "Lo de Leo, nada va a cambiar haber ganado, él sigue siendo y seguirá siendo el mejor futbolista de la historia".