Sergio Ramos se moja con el futuro de Mbappé: "Me gustaría que siguiera en el PSG porque me gusta jugar con los mejores"

Sergio Ramos no guarda ningún rencor al Real Madrid y afronta su nueva etapa profesional en el PSG con toda la ilusión, pero sin resentimiento. El nuevo jugador del conjunto parisino así lo dejó claro en un encuentro por Zoom con medios españoles.

"He vivido una etapa maravillosa en el Madrid. Fueron muchos años y me quedo con todo lo bonito que pasé allí. Es triste abandonar una casa que te ha dado tanto, pero vengo a una casa magnífica, estoy muy feliz, me estoy integrando y soy valiente”, declaró un Sergio Ramos muy centrado en su nueva aventura. “Me gustan los retos y quiero seguir ganado aquí. Tengo mucha ilusión de hacer historia y vengo al equipo idóneo”.

Además Sergio Ramos habló sobre la posibilidad de enfrentarse por primera vez al Real Madrid cuando llegue el momento. “Es adelantarse al futuro. Sólo pienso en rendir al máximo nivel y aportar mi experiencia. Estoy aquí para empezar de cero. No vengo de campeón, sino a sumar a este gran equipo. No pienso ahora en medirme al Madrid. Esperemos que sea un gran año. Ya veremos qué pasa. Siempre el Madrid estará en mi corazón”. Lo que tiene claro es que nunca celebrará un gol ante el conjunto blanco. “Jamás, no lo haría. Ante todo está en mi corazón y merecen ese respeto. No lo celebraría, ni una victoria, porque no lo merecerían. También por la afición”.

En lo referente al futuro de Kylian Mbappé, al que hace tiempo que se liga con el Real Madrid, Ramos lo tiene claro. “No me atrevo nunca a decir qué debe hacer alguien. Desde mi experiencia podría darle un consejo en privado. Me gustaría que siguiera en el PSG porque me gusta jugar con los mejores. Cuando uno toma la decisión de quedarse o irse, es muy personal. No sé lo que tiene en mente Kylian pero marca la diferencia, es muy joven, aquí hay un equipo muy bueno y necesita de los grandes jugadores. Yo puedo aportar mi espíritu ganador y si puedo contagiarle eso habrá sido un éxito”.