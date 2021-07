Florentino Pérez revela la identidad del posible filtrador de los explosivos audios: "Lleva años intentando venderlos sin éxito"

Comienzan a llegar las réplicas del terremoto desatado este martes en el Real Madrid. El presidente Florentino Pérez ha querido responder a la publicación de unas grabaciones en una conversación en la que critica con dureza a dos de las grandes leyendas del club, Raúl e Iker Casillas, en las que les califica como "las dos grandes estafas del Real Madrid". Además, ataca duramente a los futbolistas en general y a alguno de los Galácticos que él fichó.

Tras conocer la noticia, el presidente blanco ha querido matizar tres puntos sobre los audios y señala a un culpable de la filtración, el periodista José Antonio Abellán. "Lleva muchos años intentando venderlas sin éxito. Sorprende ahora que, a pesar del tiempo transcurrido, las recoja hoy el diario El Confidencial", señala.

En el mismo comunicado, Florentino Pérez busca excusar sus palabras, asegurando que "son frases sueltas" y que han sido "sacadas del amplio contexto en el que se producen".

Del mismo modo, deja caer que la filtración de las grabaciones atienden a una conspiración en su contra por un motivo claro: la Superliga. "Que se reproduzcan ahora, tras haber transcurrido tantos años desde que tuvieron lugar esas conversaciones, entiendo que obedece a mi participación como uno de los promotores de la Superliga", afirma el mandatario.

Comunicado del presidente del Real Madrid.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 13, 2021

Finalmente, el presidente no esconde que el asunto no se detendrá aquí. De primeras, Florentino ha explicado que ya ha puesto a trabajar a sus abogados para que estudien "las posibles acciones a ejercitar". Por su parte, no se descarta tampoco que comparezca ante los medios para explicar la situación.