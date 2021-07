Joaquín se pone serio y manda un mensaje a los jóvenes: "El Covid no ha pasado"

Joaquín es una de las caras conocidas elegidas por el Ministerio de Sanidad para enviar un mensaje a la población y recordar que la pandemia de Covid-19 no está, ni mucho menos, acabada. El jugador del Betis habla a los más jóvenes y les insiste en que tienen que ser precavidos y cuidar de los demás.

“Sabéis que me gusta pasármelo bien y reírme, pero esto no se ha acabado. El Covid no se ha acabado. Hemos sufrido mucho, hemos perdido a mucha gente y quiero que seáis conscientes de que esto no se ha terminado. Hay que divertirse con precaución y sabiendo lo que se hace en todo momento”, se pone serio Joaquín, mostrando una cara a la que no nos tiene precisamente acostumbrados el jocoso jugador del Betis.

“Muchísima fuerza. Mi apoyo y entre todos los vamos a sacar adelante”, anima un Joaquín que se muestra especialmente concienciado con la situación, en la que los contagios se han vuelto a disparar en España, sobre todo entre los más jóvenes por las fiestas, botellones y aglomeraciones.