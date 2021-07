La UEFA rechaza la oficialidad de Euskadi y no podrá disputar partidos internacionales oficiales

La UEFA ha rechazado de forma unánime la oficialidad de Euskadi después de que la Federación Vasca de Fútbol presentase una solicitud formal para integrarse como miembro de pleno derecho en la UEFA y la FIFA en diciembre de 2020.

El máximo organismo del fútbol europeo ha desestimado así una petición que iba acompañada de un dossier divulgativo entregado por la Federación Vasca de Fútbol en el que se mostraba la historia de la misma, además de un informe legal del Gobierno autonómico y una copia del cuerdo de la Asamblea General en la que se acordó dicha petición en diciembre de 2018.

De este modo, la UEFA no acepta que Euskadi tenga una representación internacional, pese a ser el “deseo mayoritario de la sociedad vasca”, tal y como apunta el abogado de la Federación Vasca de Fútbol, David Salinas-Armendariz. El letrado apunta también que se trata de un “objetivo legítimo y absolutamente viable desde un punto de vista legal, tal y como demuestra la integración de otros territorios europeos que no son estados independientes y el recorrido histórico de sus selecciones con liga propia o sin ella”. Sin embargo Euskadi no cumple con los criterios de admisión de la UEFA, ya que no es un Estado reconocido por la mayoría de la comunidad internacional.

La única opción con la que cuenta ahora la Federación Vasca de Fútbol es que el TAS revoque la decisión y esto permita a Euskadi disputar partidos internacionales oficiales. Mientras tanto sí podrá jugar partidos amistosos, como lleva haciendo hasta la fecha.