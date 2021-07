Ibai Llanos celebra el 11º aniversario del gol de Iniesta con su autor: "En mi cabeza sólo estaba que entrase como fuese"

Ibai Llanos aprovechó el 11º aniversario del día en el que España se convirtió en campeona del mundo gracias a un gol de Andrés Iniesta para hablar con el protagonista del tanto más importante de la historia del fútbol español.

Iniesta rememoró aquel histórico día. "Lo que más recuerdo de ese día son los momentos de antes de salir al campo", dijo el futbolista. "Luego estuvo la llegada a España, con toda la gente celebrando y con todas las imágenes que veíamos desde Sudáfrica. Ganar un mundial parece que es fácil, pero fue histórico".

Hoy se cumplen 11 años del gol de Iniesta que hizo a España campeona del mundo y tendré el honor de poder charlar con él.



Esta tarde a las 15:00. En 45 minutos nos vemos. pic.twitter.com/55yesBwV5x — Ibai (@IbaiLlanos) July 11, 2021

En lo referente al famoso 'gol de Iniesta' en concreto, el autor lo tiene tan fresco como el primer día. "En mi cabeza sólo estaba que entrase como fuese. Fue un partido durísimo, muy igualado, con ocasiones para ambos lados. Cuando te ves con el momento casi de ir a los penaltis, pues gracias a dios acabó mucho antes y con esa celebración con la camiseta de Dani [Jarque]", explicó Iniesta. "Fue un momento brutal a nivel personal. Atravesé un momento muy complicado, de muchas cosas, tuve lesiones. Se juntó todo y la cosa acaba como acaba en un año muy complicado".

Iniesta habló también con Ibai sobre la forma en la que se ha adaptado a la cultura japonesa tras su fichaje por el Vissel Kobe. "Te enriqueces sí o sí. Tienes que adaptarte al lugar en el que vives. Hay choques culturales a nivel deportivo y a nivel de todo. Eso te abre la mente y te hace tener mucha más perspectiva en muchas cosas", comentó el jugador.

Choque cultural y barrera idiomática. Un aspecto al que también se refirió Iniesta. "Lo que nos para para hablar inglés [u otro idioma] es la vergüenza. Aquí, como el nivel es así así, pues te atreves. A nivel de japonés, vas con el traductor a tu lado, que es tu sombra. A nivel de fútbol y cosas en el campo, vas escuchando y relacionando cosas", comentó, antes de bromear diciendo que "si el traductor te la quiere liar, te la lía".

"Lo que más me impacta es la puntualidad que tienen aquí", continuó relatando Iniesta. "Y la paciencia. En paciencia, aquí te ganan. Al final lo aprendes y sabes que hay que hacerlo fácil y sencillo y te acabas adaptando. Si no te adaptas y no convives con lo que es el día a día aquí lo pasas mal".

Cuando Ibai le preguntó sobre las comparaciones que se hacen entre él y Pedri, Iniesta quiso quitar presión al joven del FC Barcelona. "Nunca me han gustado las comparaciones. Es inevitable, pero lo importante es que él siga haciendo lo que hace. Sale al campo y le ves que disfruta, que no le cuesta hacer las cosas, que sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Como dijo el míster, hacer eso con 18 años es muy difícil", admitió el jugador.

Sobre la retirada, Iniesta confesó que su renovación con el Vissel Kobe, al que estará unido dos años más, se hizo con toda la intención de retirarse en Japón, descartando un retorno a España antes de colgar las botas. "Después seguiré en el mundo del fútbol de alguna manera, porque es mi pasión y mi ilusión. Intentaré estar vinculado de alguna manera", explicó Iniesta.