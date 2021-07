Aritz Egea triunfa sobre los 100 kms de la CDH de Vall D'Aran by UTMB

El atleta vasco Aritz Egea se hizo este fin de semana con la victoria en la CDH 105km en su estreno en la ultra distancia al cruzar la meta de Vielha con un tiempo de 13:03:25. Egea ha escrito su nombre en el estreno de Val d’Aran by UTMB®️ al convertirse en el primer finisher de una de sus pruebas, la CDH, y ser el primero en tocar la campana de acero. En segundo lugar, entraba el corredor de Riudoms, Isaac Salvat, tras 13:21:01 de carrera. Tercero sería el atleta de Benicarló Daniel Colom en 13:29:24.

“Estoy muy emocionado. He entrenado mucho este año y, por fin, les he podido dar una alegría a mis hijos. Estoy reventado. Ha ido mejor de lo que esperaba. El final ha sido terrorífico, se me ha hecho muy duro pero el recorrido es espectacular. Esta carrera ha venido para quedarse, para ser un referente. El objetivo principal también de venir aquí era preparar la CCC de UTMB®️ y visto lo visto iré con mucha confianza ”, explicaba Egea en meta.

En categoría femenina, la victoria final se decidió de madrugada a favor de Feliciana Orquiola, con un registro de 17:30:46. Por detrás entraron Carmen Biosca (19:41:23) y Gina Julià (20:02:44).