Acaba de llegar a la meta y Cris Santurino no se ha olvidado de tocar la ya famosa campana que anuncia la venida de cada atleta. Esta vacía, apenas con la reserva del depósito, en una dulce resaca en la que su cuerpo duerme ya sin batería y solo le queda el cerebro, a mitad de rendimiento. Pues después de que esta atleta madrileña -una de las mejores de España cuando el llano da paso al relieve- termine segunda tras la rumana Piscu en los 55 kilómetros de la carrera Vall D'Aran by UTMB en 7 horas y media, no hace declaraciones, reflexiona, y se ríe mucho. "En mi lápida pondrá 'vivió agustísimo'" suelta así de repente tras su primera reflexión.

¿Salió su plan?

Salió. Yo sabía que tenía que hacer mi carrera, sin estresarme, que tenía fuerzas para poder guardar y en kilómetro 40, cuando la gente comienza a estar fundida, subir un escalón. Y lo conseguí, pese a que la carrera ha sido muy dura. Sabía que estaba bien y mi entrenador tenía fe en mi.

No parece usted una persona nerviosa...

Ayer estaba bastante tranquila, pero por dentro me pongo nerviosa. Duermo no mucho antes de la carrera, sueño que llego tarde, que me caigo por un precipicio y me despierto de repente... Pero cuando me pongo nerviosa me digo: 'Pero si luego llega el lunes, vamos a currar y todos somos iguales'.

¿Y lo somos?

Claro. Esto es un micromundo de trail running en el que parece que todos somos iguales pero es una parte mínima, lo que pasa es que a tu alrededor, en tus redes, siempre ves lo mismo. El lunes me levantaré, entrenaré, me iré a currar y diré, 'pues he corrido', y me dirán 'pues muy bien', y punto.

¿Y a qué hora se levantará el lunes?

A las 5.30, me toca una hora de bici.

¿Y luego a trabajar?

Claro. Trabajo de investigadora postdoctoral en el Hospital de La Paz. Soy doctora en Ciencias de la Alimentación.

¿Su opinión en reciente polémica de la carne?

Creo que se consume demasiada carne y que hay que disminuir su consumo, pero no hay evidencia suficiente de que la carne ayude a favorecer enfermedades. Yo lo disminuiría por un tema mediambiental y de existencias en un futuro. Hay otras fuertes proteicas igual de buenas y más verdes.

¿La cabeza cómo la mantiene estable con ese ritmo frenético de vida?

Bueno, el deporte me ayuda mucho. A mi me gusta mucho entrenar, podía entrenar sin hacer carreras.

¿En serio? Suena aburrido...

Sí, podría entrenar y seguir motivada sin hacer carreras. Eso lo descubrí durante la pandemia. Las carreras me sacan de mi zona de confort y eso me cuesta, exponerme, ponerme en la línea de salida y probarme. Lo mío es entrenar, pero bueno, sé que así mejoro y que luego hay que hacer carreras. Y noto que he mejorado.

¿En qué?

En muchas cosas, subo mejor, bajo mejor, ya no me caigo, estoy mucho más ágil, más tranquila.

¿Tanto ha mejorado como hacer podio en la CCC del Mont Blanc, su próxima gran cita?

A mi me gustaría hacer Top-10, pero es muy difícil porque hay muchísimo nivel.