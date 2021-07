Kevin Durant y el consumo de marihuana en la NBA: "Fuma mucho más de lo que la gente piensa"

La afición de Kevin Durant por la marihuana no es un tema tabú en la NBA. El propio jugador de los Brooklyn Nets es una de las figuras que más comúnmente pide la legalización del cannabis para su uso recreativo y a la liga que habilite su consumo con fines terapéuticos, lo que le ha terminado convirtiendo en uno de los portavoces del movimiento.

Durant ha denunciado la demonización de la marihuana en varias ocasiones. "Si la amas, la amas. Si no lo haces, ni siquiera la vas a probar. La marihuana es solo marihuana, no es dañina para nadie. Simplemente ayuda y mejora las cosas. Creo que ni siquiera debería ser un debate", aseguró en All The Smoke, el podcast, precisamente, de dos exjugadores de la NBA que han admitido consumir en sus carreras: Matt Barnes y Stephen Jackson.

Ahora, su amigo, el actor Matt Sullivan, hizo una aparición en otro programa donde habló sobre los hábitos de consumo de Durant y advirtió que "fuma más de lo que piensan". "Él fuma mucha más marihuana de lo que piensan. He estado en su casa a la una de la mañana y todo el lugar apesta. Él es bastante relajado. Solo fuma en el auto… no sé si no quiere que lo atrapen o, ese es su lugar feliz. Simplemente lo tiene alrededor y lo lleva al auto, y fuman allí“, desveló.

Sullivan insistió que Durant no es una superestrella al uso y puso énfasis en que es una persona tranquila... o más bien, "aburrida". "No tiene novia. No se va de vacaciones locas como otros jugadores. No hace otra cosa que no sea jugar al baloncesto. No hace nada. Es muy aburrido", remarcó.

Sin embargo, su afición a la marihuana no le ha impedido ser uno de los mejores jugadores de baloncesto de la época y labrar una carrera llena de éxitos con un extenso palmarés: 2 anillos de la NBA, MVP en 2014, doble campeón olímpico -en busca de un tercer oro en Tokio- y campeón del mundo en 2010.

De hecho, a lo largo de su carrera, ha tenido algún que otro incidente con la marihuana. Primero en 2014, cuando una foto suya con una pipa se hizo viral, aunque se excusó diciendo que había sido víctima de un hackeo. Tres años después, también se hizo famoso un vídeo en el que a Durant se le cae un bote con cannabis.

Su compañero Harden, en una detención por posesión

Recientemente, su compañero de equipo James Harden se ha visto envuelto en una detención por posesión de marihuana en Francia. El escolta no fue puesto bajo custodia policial, pero si retenido cuando la policía sospechó de los individuos a los que se les incautó una notable cantidad de la sustancia.