Los campeones del mundo de 2010 consuelan a la selección tras caer contra Italia: "Triste e injusto"

No es fácil llegar a unas semifinales de @EURO2020 ! Los penaltis son así: emocionantes y, como hoy, crueles! Hoy la suerte no estuvo de nuestro lado @SeFutbol ! Gran torneo y a pensar en lo próximo que viene! Mucho ánimo y siempre agradecido por llenarnos de ilusión! 🇪🇸💪🏼

Enorme torneo de la @SeFutbol ! Es para sentirse muy orgulloso. Llegar a semifinales de la @EURO2020 tiene muchísimo mérito. No creo que haya selección mejor en la competición, pero las tandas de penaltis a veces son muy crueles. Mucho ánimo al equipo!

CUANDO PERDER NO ES UN FRACASO… hay mucho futuro en este equipo. Los frutos llegarán pronto. Orgulloso de vosotros chicos. 🙌🇪🇸 @SeFutbol pic.twitter.com/GWZ8He7PP1

Triste e injusto. No ha podido ser, pero habéis hecho vibrar y emocionarse a todo un país. Orgulloso de nuestra Selección. #VamosEspaña

Más español y orgulloso de nuestra @SeFutbol que nunca!! Hemos caído con la cabeza bien alta y no hay nada que reprochar…🇪🇸👏🏻

Complimenti @Vivo_Azzurro ed in bocca al lupo in finale!!

#ITASPA #EURO2020